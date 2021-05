Sólo con la participación de todos, disminuirá el repunte de contagios de covid-19

El gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Salud (SESA), llamó hoy, de manera urgente, a toda la población a ser responsable en la aplicación de los hábitos de salud, las medidas sanitarias y los protocolos de higiene.

Afirmó la funcionaria que el peligro no ha pasado, la pandemia continúa, pero algunos grupos sociales actúan como si no se estuviera en una emergencia. “Solamente en la medida en que la ciudadanía se comprometa, vamos a disminuir la curva de contagios”, explicó.

En conferencia de prensa, en conjunto con el coordinador general de comunicación Fernando Mora Guillén, la secretaria Aguirre Crespo destacó que, para disminuir esta nueva ola de contagios, el gobernador Carlos Joaquín dispuso de cuatro medidas de intervención comunitaria, que incluyen más pruebas y vacunas, desinfección en el transporte público, supervisión de eventos y burbujas sanitarias.

Detalló que la operación de las burbujas sanitarias se lleva a cabo en espacios públicos concurridos para la búsqueda de personas con alguna sintomatología y que también se realizan pruebas rápidas para la detección oportuna de casos.

Refirió que, en el operativo burbuja sanitaria de Punta Cancún, se han filtrado a más de 48 mil personas; se aplicaron dos mil 363 pruebas y se detectaron a 21 personas positivas, a quienes se les retiró del lugar en unidades controladas por personal sanitario y fueron puestas en aislamiento, bajo protocolos de seguridad sanitaria.

Por indicaciones de Carlos Joaquín, los Servicios Estatales de Salud han aplicado más de 90 mil pruebas para la detección de la covid-19 en espacios públicos, como tianguis, mercados, oficinas de gobierno y terminales portuarias, terrestres y aéreas.

Del 12 de abril al 23 de mayo, han sido aplicadas 12 mil 372 pruebas de anticuerpos y mil 681 personas han sido reactivas.

Como resultado, Othón P. Blanco es el municipio en el cual se ha realizado el mayor número de este tipo de pruebas: cuatro mil 327. Le siguen Tulum con tres mil 024, Benito Juárez con dos mil 583, Solidaridad con mil 349, Cozumel con 930 y Lázaro Cárdenas con 159.

Indicó la servidora pública que, además de estas acciones preventivas, para atender a la emergencia sanitaria se reconvirtieron 25 hospitales públicos de la Sedena, la Marina, la SESA, el IMSS y el Issste para pacientes con covid-19.

De enero a la fecha, a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, se han realizado 20 mil 154 verificaciones, dos mil 97 suspensiones por incumplimiento de las medidas sanitarias y más de mil 600 acciones de saneamiento en el transporte público.

“También implica que se respeten los aforos permitidos por actividad y que no se hagan concentraciones masivas de fiestas. Esto es no organizar ni acudir a fiestas, celebraciones o reuniones donde saben que no se cumplen las medidas de prevención”, añadió.