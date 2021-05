Estudiantes marchan contra el regreso a clases; reclaman a AMLO que sería un homicidio

Más de tres mil estudiantes de la Organización Estudiantil realizan una marcha este lunes desde el Ángel de la Independencia para protestar por el regreso a clases planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el próximo 7 de junio.

Con pancartas los alumnos de preparatoria, entre otros niveles reclaman al presidente que sería un homicidio volver a las aulas sin estar vacunados, pues temen que haya un rebrote de Covid-19, enfermedad que causó una pandemia.

Cabe recordar que hace más de un año las clases fueron suspendidas como medida emergente para evitar contagios de coronavirus, sin embargo el presidente insiste en que es momento de que los menores vuelvan a los salones, pues la educación es parte esencial.

En la jornada de movilizaciones también participan docentes, quienes reclaman que no hay un proceso claro para el regreso a clases presenciales, por lo que se oponen a esta medida que consideran riesgosa sin que haya un plan de vacunación.

La movilización será del Ángel de la Independencia al Zócalo y es para exigir que los alumnos sean vacunados antes de volver a los salones y que se retomen las clases presenciales hasta que haya condiciones adecuadas para ello.

Vamos camino al Zócalo capitalino, somos más de 3 mil estudiantes inconformes por la decisión de regresar a clases en estas condiciones.



Sin inmunidad colectiva el #RegresoAClasesEsHomicidio pic.twitter.com/4rnqKJyCHc — FNERRR NACIONAL (@FNERRRCENTRAL) May 24, 2021

AMLO insiste en reabrir escuelas

Reclaman ser vacunados antes de las clases presenciales. Foto: Especial

Durante la conferencia Mañanera de este lunes 24 de mayo, el Andrés Manuel López Obrador pidió no exagerar y no cerrar los planteles educativos, pues no hay indicios de una tercera ola de contagios.

Noticias Relacionadas Regreso a Clases: Avanza limpieza en las escuelas en CDMX

Afirmó que la pandemia de Covid-19 va a la baja, por lo que es momento de que los estudiantes regresen a los salones, pues no se les puede tener sentados frente a un televisor; hizo un llamado a no parar, pues no hay indicios para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola.

AMLO indicó que pueden darse brotes aislados, pero no puede ser algo de preocupación nacional lo digo: “lo digo por Campeche y lo digo por Nayarit, pero también porque en Veracruz van a comenzar a regresar a clases”.

Argumentó que es importante garantizar el derecho a la educación y que no se vuelva costumbre que los niños tomen clases en línea, pues no es lo mejor, por lo que dijo que se debe regresar cuanto antes a las clases presenciales.

“Tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales porque también tenemos que, entre todos hacer una evaluación de cómo regresan los niños los niños, las niñas, las adolescentes y quiénes no van a regresar, que hay que irlos a buscar, pero nos vamos a saber de qué dimensiones es la destrucción si no nos volvemos a reunirnos en las aulas.

dzd