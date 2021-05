Horacio Duarte niega acusaciones de Lily Téllez; se enfoca en su trabajo en Aduanas

Horacio Duarte, administrador general de Aduanas, dio a conocer que los ingresos en estos puntos del país ha aumentado a la par del combate a la corrupción por medio del reemplazo de personal.

De esta forma, indicó, se ha disminuido el tráfico de productos o artículos ilegales a través de las fronteras del país. Destacó que en la lucha contra el robo y venta ilegal de combustible se ha logrado detectar a vehículos que buscan hacer pasar hidrocarburos sin declararse a fin de evitar los impuestos correspondientes.

En entrevista con Mario Maldonado, el representante informó que se está reforzando la colaboración entre las organizaciones de seguridad, a lo que se suma la modernización de los sistemas por medio del fideicomiso de aduanas que permitirá mejorar la infraestructura, la tecnología y la unidad canina.

Sobre esta última, dijo que estos animales podrán ser renovados para mejorar la vigilancia en estas zonas a fin de que no se lleven a cabo actos ilícitos.

Durante la charla, negó las acusaciones en su contra por parte de la senadora Lily Téllez, quien dijo que el funcionario usó su cargo para intimidación política y electoral.

Descartó tener relaciones con cualquiera de los grupos de la delincuencia con las que se le liga y dijo que no abona nada a la coyuntura nacional.

Estimó que este tipo de señalamientos debe estar fundamentado en un deseo de favorecer a algún candidato durante las campañas electorales en el Estado de México.

"No conozco el Palacio Municipal de Valle de Bravo, conozco al alcalde, pero creo que se están excediendo"

Calificó como injusta la información que se publicó y dijo que entiende la motivación de esto, pero aseguró que no abonará más a la controversia, debido a que está enfocado en realizar su trabajo.

"No me voy a distraer en esto, no voy a caer en la provocación".