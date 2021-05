Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Secundaria, 20 de mayo: actividades y respuestas

Debido a la pandemia por Covid-19 los alumnos y docentes han tomado clases en línea a través del programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es por ello que te compartimos las actividades y temas a desarrollar para este jueves 20 de mayo.

En este caso te presentamos toda la información que debes saber para dar seguimiento a las clases en línea, para los estudiantes de educación secundaria, misma que se encuentra publicada en la página oficial de Aprende en Casa 3.

Lo que vas a aprender en primero de secundaria

En esta sesión aprenderás cómo es que se deben elaborar algunas preguntas para obtener la información lo más clara y precisa sobre el tema que estas investigando, y así recabar toda esa información importante del tema.

Las actividades que trabajarás están encaminadas a conocer, entender y elaborar preguntas que te ayuden o te faciliten el proceso de investigación precisamente en la recolección de información.

Ten listo tu cuaderno, lápiz o pluma; así como tu libro de texto para que amplíes la información que revisarás el día de hoy.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez has caminado por alguna calle y has visto algunos murales o has viajado por carretera y has mirado espectaculares en lo alto de los edificios o en las colinas?

Seguramente así ha sido, uno de tus compañeros llamado Jorge, visitó a unos familiares a la Huasteca veracruzana y en el camino pasó por una avenida muy ancha y se percató de que habían colocado muchos espectaculares donde se promocionaba algún producto y también vio la fotografía de algunos cantantes.

Ahora se te invita a que veas el siguiente video, presta mucha atención y toma notas de lo que consideres clave y que te pueda funcionar o ser útil para el reto que más adelante realizarás.

Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación

Como acabas de ver en el video, no te habla precisamente de la diversidad lingüística, pero sí dice que, para hacer una investigación, es necesario formular ciertas preguntas para enfocarte en la búsqueda y que éstas te ayuden o faciliten tu labor para recopilar toda la información necesaria sobre el tema a investigar.

Las preguntas que se pueden rescatar del video y que te pueden ser de gran ayuda para iniciar con la investigación, enfocándolas en la diversidad lingüística para que te puedan dar una idea general del resultado, son:

¿Qué tema te interesa investigar?

¿Por qué te interesa?

¿Qué información previa conoces?

¿Qué más deseas o necesitas saber?

¿Por qué es importante saber sobre ese tema?

¿Qué fuentes puedes consultar?

Lo que vas a aprender en segundo de secundaria

En esta sesión, reflexionarás sobre “¿Quién regula a los servidores públicos?”, lo cual te ayudará a reconocer las atribuciones y responsabilidades de las y los representantes y servidores públicos. También se compartirán algunas ideas y ejemplos que te permitirán reflexionar y analizar sobre su desempeño.

Es importante que tengas a la mano tu cuaderno, un lápiz o bolígrafo, para anotar tus ideas o inquietudes que surjan durante la sesión. Si tienes una discapacidad visual, prepara tus hojas leyer, punzón y regleta.

¿Qué hacemos?

Primero te invitamos a ver este video

EJEMPLOS DE SERVIDORES PÚBLICOS

Después de haber visto el video y de que reconociste algunos ejemplos de servidoras y servidores públicos, se puede decir que sus atribuciones y responsabilidades están basadas en:

Integridad

Excelencia

Compromiso

En este sentido, es importante señalar que estas responsabilidades las deben asumir las y los servidores públicos, ya que se encuentran reguladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Este país, al ser un Estado de derecho, estipula que tanto la ciudadanía como los gobernantes tienen que actuar de acuerdo con lo establecido en las leyes. En el caso de las y los servidores públicos, cuando actúan en el ejercicio de su función, sólo pueden realizar aquello para lo que están autorizados por la ley, esto es, con apego al principio de legalidad.

En otras palabras, si la ley no les ordena llevar a cabo una acción o no les faculta para ello, esa acción sería contraria a la ley. Para que realicen sus labores en beneficio de la ciudadanía, la ley les otorga una serie de atribuciones, poderes o facultades, que les orientan en su actuar y, al mismo tiempo, les obligan a ceñirse estrictamente a lo reglamentado.

Las atribuciones de las y los servidores públicos son las acciones que las leyes les ordenan realizar o les permiten llevar a cabo para ejercer su función, cargo o comisión.

Lo que vas a aprender en tercero de secundaria

La democracia es la base del sistema político y las y los representantes que se eligen tienen varias responsabilidades, entre ellas, la de respetar y hacer valer la Constitución, además de tener la obligación de rendir cuentas, es decir, de informar cuál ha sido su desempeño durante su estancia en el poder.

Como ciudadanía, se tiene el derecho a la información clara, veraz y oportuna.

Esto no debería resultar ajeno, porque muy probablemente ya habrás escuchado que alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y el Ejecutivo federal brindan informes de gobierno en relación con las políticas públicas impulsadas; de esta manera comunican a la ciudadanía cuáles fueron sus acciones más importantes durante cierto periodo, así como el manejo de los recursos.

En esta ocasión, los materiales que utilizarás son tu libro de texto, un bolígrafo o lápiz y tu cuaderno para que anotes las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan.

Realizarás una solicitud de acceso a la información pública, la cual diseñarás en una hoja blanca o de libreta con ayuda de colores o plumones.

¿Qué hacemos?

¿Qué es en lo primero que piensas al escuchar la palabra soberanía?

Piensa en un cuento o una película en la que exista un rey. Recordarás que en estas historias los reyes deciden muchas cosas sobre la vida social, y a veces personal, de sus súbditos.

Hacia el siglo XV y hasta el siglo XVIII, a los reyes también se les llamaba “soberanos” y esto se debe a que ellos y sólo ellos eran los únicos que podían gobernar, y tenían la facultad de imponer su voluntad, sin que nadie pudiera contraponerse.

Pero con los cambios sociales, políticos y económicos que se dieron a la entrada de la modernidad, las cosas cambiaron. El movimiento de la Ilustración, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, el derrocamiento de la monarquía en Francia, entre otros hechos, dieron paso a una transformación en la forma de comprender la relación entre gobernantes y ciudadanos.

Ahora sabes que la soberanía es la capacidad y poder que tiene el pueblo de gobernarse a sí mismo. La soberanía nacional reside, esencial y originalmente, en el pueblo.

Pero, ¿por qué dicen las y los mexicanos que somos un país soberano?

Escucha la explicación de la maestra Analí mediante el siguiente video.

En la Constitución Política se sientan las bases de la soberanía nacional, justo en el artículo 39 se dice lo siguiente:

“La soberanía nacional reside, esencial y originalmente, en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Ahora escucha lo que tiene que decir una alumna respecto a la soberanía y cómo se ejerce en nuestro país.

En México, como en otros países, la soberanía se ejerce por medio de las autoridades. Es decir, al formar parte de un país, se cede la responsabilidad a las autoridades y representantes para que ellas y ellos velen por el ejercicio, respeto y promoción de los derechos de todas y todos.

Existen aspectos que son muy importantes en el ejercicio de la soberanía. Por ejemplo, garantizar seguridad y las condiciones que permiten la reproducción de la vida y la sociedad, como tener agua, energía eléctrica, servicios de salud y alimentos accesibles.

También se debe decir que, para evitar que haya abusos en el poder, se decidió separar las funciones de gobierno. En específico, las de hacer leyes, las de ejecutar las leyes y las de aplicar la justicia. Conoce cómo es que se dividen los poderes en el país.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. Estos poderes son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero ¿por qué se dice que la división de poderes es un ejercicio de soberanía nacional?

Todas y todos los gobernantes son electos, lo cual implica que tienen la responsabilidad de hacer valer la Constitución y de respetar los derechos humanos. Es así como el mismo pueblo:

1. Determina quiénes son sus autoridades y les otorga el poder de representarlo en beneficio de asegurar y proteger nuestros derechos.

2. En caso de que estas autoridades no cumplan correctamente con sus funciones y deber de servir a la población, ésta puede cambiarlas.

3. Tiene derecho de mantenerse informado sobre las acciones, desempeño, decisiones, e incluso el uso de los recursos públicos que han realizado sus representantes.

Según la información que acabas de revisar, es más fácil comprender que gracias a esta división se mantiene un equilibrio de poder entre las tres partes; mientras el Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes, el Ejecutivo tiene que cuidar que éstas se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dictan; por su parte, el Poder Judicial cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida.

