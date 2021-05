Embarazadas que habían sido rechazadas para vacunarse fueron inmunizadas

Mujeres embarazadas que habían sido rechazadas por venir de otras alcaldías de la Ciudad de México, finalmente recibieron la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.

Por la mañana, Fernanda Nava y Monserrat Mora, residentes de Cuajimalpa acudieron al macrocentro del Palacio de los Deportes en la alcaldía Iztacalco, pero las rechazaron pues los brigadistas del gobierno federal le dijeron que solo aceptarían a quienes residieran en esta última demarcación.

Sin embargo, desde ayer el gobierno de la Ciudad de México había informado que las embarazadas residentes en Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta pueden acudir a los centros que fueron abiertos hoy en Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, donde hoy inició también la inmunización para personas de 50 a 59 años.

En el caso del Palacio de los Deportes fue hasta después de rechazar a algunas embarazadas que los Servidores de la Nación, con chalecos beige, corrigieron y empezaron a recibir a mujeres gestantes de Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Al observar esto, El Heraldo de México avisó a Fernanda y Monserrat, quienes se habían retirado del lugar y volvieron. Fueron recibidas y se les aplicó la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la Covid-19.

"Pediría que se piense más en la organización y que se capacite más al personal que contratan, no todos, porque después me tocaron brigadistas amables que nos ayudaron a pasar pero con ciertas personas deberían tener más cuidado", añadió la vecina del pueblo de San Lorenzo Acopilco, en Cuajimalpa.

Otro caso fue el de Lorena Reyes, también habitante de Cuajimalpa, a quien le dijeron en una de las entradas del Palacio de los Deportes que no la podían recibir pero al acudir al acceso sobre Río Churubusco fue cuando la recibieron luego de que los brigadistas tuvieron la información de que podían aceptarla.

"El joven muy amable nos está indicando que sí podemos pasar, desafortunadamente la información que hay no es correcta. Vengo de la otra puerta y ahí me decían que no me podían recibir", comentó Lorena, con seis meses de gestación.