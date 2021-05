Rebasa polarización lo tolerable: Córdova

A sólo 23 días de las elecciones más grandes que ha tenido el país, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que la polarización que hoy estamos viendo rebasa lo tolerable.

“Eso está provocando que hoy estemos viendo, con mucha frecuencia, expresiones como: ‘el INE debe morir’, refiriéndose a la institución, ‘el INE debe ser exterminado’, o que ‘es un peligro para democracia’. Eso es lo nuevo y evidentemente aquí hay una estridencia con la que hay que tener cuidado”.

Durante su participación en el webinar A tiempo y bien. El amor es ciego, organizado por el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California y la organización Tijuana Innovadora, hizo un llamado para no volver a la democracia de hace 30 años “hoy no lo es, pero podemos volver si no actuamos responsablemente”.

El funcionario indicó que esos tonos discursivos son aquellos que antecedieron experimentos antidemocráticos y totalitarios.

Expresó que, a pesar de las descalificaciones que ha pasado el INE, éste tiene más de 60 por ciento de la aceptación de la ciudadanía.

Además, durante la firma de dos convenios con cuerpos notariales, Córdova sostuvo que el fraude en los comicios se acotó cuando se excluyó a los gobiernos de las decisiones de la autoridad electoral.

“En México no hay posibilidad, gracias a un sistema electoral profundamente sofisticado, de que haya fraude electoral. El fraude se acotó cuando se eliminaron los factores que posibilitaban la arbitrariedad en la organización de las elecciones”, explicó.

Córdova aseguró que desde hace 30 años el INE ha hecho la tarea junto con la sociedad y eso lo hace más fuerte como institución. “Pese a los ataques que ha recibido, que no son nuevos, sí lo son en la intensidad y de dónde provienen”.

Recordó que todas las decisiones que se toman son en mayoría, sin embargo, dijo sentirse preocupado ya que la democracia debe cuidarse y defenderse.

dza