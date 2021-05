Hasta 2024 me jubilo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador contó que hay ciudadanos que le piden que se reelija, pero él les contesta que no, porque ya está chocheando y es partidario de la no reelección.

“Voy a decir otra cosa que les va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. ‘Reelíjase, reelíjase.’ Les decía: 'No, ¿que no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista?', hasta el 24 y me jubilo”, dijo.

En la mañanera, el mandatario relató que el pasado fin de semana llegó a Villahermosa y de ahí se fue a Dos Bocas a supervisar la refinería, donde habló con los obreros.

“¿Sabes qué me repetían?, porque llegó el momento en que no podíamos salir porque era la hora del cambio de turno y salían y entraban, entonces nos quedamos ahí atrapados en el tráfico, en Paraíso. ¿Qué me decían?: ‘Gracias por el trabajo’”, dijo.

