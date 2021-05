Baila y se inmuniza contra el Covid-19 en alcaldía Cuauhtémoc

A pesar de ser una fría mañana, el subsecretario Hugo López-Gatell llegó vestido con guayabera blanca y sombrero a la primaria Benito Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc para vacunarse contra el COVID-19.

El funcionario, de 52 años, pasó de inmediato a la escuela en la colonia Roma Sur, donde se inmuniza a las personas de 50 a 59 años, así como embarazadas. Recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer y cumplió con la media hora de observación sin presentar algún efecto adverso.

“La enfermera que me vacunó tiene manos de seda, no sentí nada y el producto no duele, no molesta", dijo.

El subsecretario hasta bailó junto con otros vacunados, quienes siguieron la coreografía de los brigadistas encargados de amenizar el tiempo.

Luego se sentó y platicó con la señora Gabriela Larios, quien también fue a vacunarse y le recomendó al servidor público hacer ejercicio para liberar estrés y estar bien de salud.

A su salida, López-Gatell fue rodeado de brigadistas del gobierno capitalino y Siervos de la Nación que lo acompañaron hasta su vehículo a dos cuadras del centro de vacunación y hasta aprovecharon para tomarse la selfie con el servidor público.

Entrevistado antes de retirarse, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguró que la vacunación ya muestra sus efectos al contrarrestar las muertes y casos graves por COVID-19 en el país.

"En algunas poblaciones, por ejemplo, en el personal de salud o los adultos mayores de 60 ya vemos que se redujo la mortalidad y la proporción de casos graves", aseguró.

Sin adelantar las cifras, agregó que en los próximos días presentarán un informe preliminar sobre esta reducción de defunciones.

Por Gerardo Suárez

dza