¿Qué significa estar chocheando? AMLO populariza la frase al hablar de reelección

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que en su viaje a Tabasco, varios ciudadanos le pidieron que se reeligiera en el puesto. Pero él les aseguró que no podía hacerlo, con una pregunta: ¿Qué no ven que ya estoy chocheando?

La frase levantó algunas risas entre los asistentes y ha generado polémica en redes sociales, pero es claro que todas las personas que estaban ahí entendieron cuál es el significado de la frase, porque es un dicho muy tradicional en México.

Me decían reelíjase ¿No ven que ya estoy chocheando? y además soy partidario de la no reelección, soy maderista. A 2024 y me jubilo, comentó ante los medios de comunicación.

¿Qué significa el término chohcear?

El término chochear o estar chocheando es muy mexicano. Y habla sobre el estado de algunas personas que tienen debilidad o están disminuidas de algunas facultades mentales, por distintas razones. Puede ser por algún problema de concentración o, en la mayoría de los casos por la edad avanzada.

También se puede colocar este verbo a las personas a las que les cuesta trabajo estar finos o acertados en los comentarios y que cuando intentan contar o explicar algo les cuesta trabajo recordar las cosas.

Chochear es un término muy coloquial, algo muy normal en el presidente López Obrador, que además tomó con humor el término y aprovechó para volver a hablar sobre la reelección presidencial. Aunque no sabemos en qué sentido lo quiso decir, pero es claro que no tiene pensado contender por un nuevo periodo presidencial.

