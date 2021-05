Christopher recibe atención psiquiátrica tras ataque del diputado Saúl Huerta; familia exige justicia

Christopher, presunta víctima del diputado Saúl Huerta, sigue en tratamiento psiquiátrico tras el ataque del morenista, aseguró la señora Mary, madre del joven, quien insistió que la denuncia no es un tema político, pues de ser así hubiera tomado los 200 mil pesos que le ofreció el legislador en un principio.

Explicó que su hijo presenta crisis de ansiedad y que hasta se intentando suicidar, debido al presunto abuso sexual que cometió el diputado Huerta.

Nosotros estamos aquí por él (Saúl Huerta) cometió un delito que fue la violación. Si yo hubiera sido extorsionista o si yo hubiera sido de fines políticos en el momento que él me ofrecía 200 mil pesos y que me iban a pagar con creces en ese momento yo lo hubiera tomado, pero no es por el dinero, es por mi hijo.