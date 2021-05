Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 12 de mayo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas para este miércoles 12 de mayo para Primero y Segundo grado de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este miércoles.

¿Qué vamos a aprender en primero de primaria?

Continuarás avanzando con la descripción, tendrás algunas herramientas para que vaya quedando mejor el texto.

En esta ocasión vas a hacer otra actividad para darte cuenta de que hay ciertos detalles que puedes considerar y que te ayudan a identificarte o identificar a alguien.

¿Qué hacemos?

Con la ayuda de algunas tarjetas de algunos oficios y profesiones, tomarás una de ellas para describir sus características y con base en la descripción deberás adivinar de qué personaje se trata.

Guíate con las siguientes tres frases: Características físicas, características de personalidad y lo que hace.

Comienza, es madrugador, se levanta muy temprano cuando el sol empieza a salir, como trabaja entre la tierra es posible que use botas de hule, su trabajo es al aire libre por lo que probablemente use gorra o sombrero para cubrirse del sol, sus manos son fuertes y a veces rasposas, algunos piensan que está sucio, pero no, lo que pasa es que trabaja con la tierra, el agua, las plantas y otras sustancias.

En algunas ocasiones toma su descanso al medio día que es cuando el sol es muy intenso y cuando baja la intensidad del sol, vuelve a trabajar, entonces debe llevar suficiente agua para hidratarse constantemente porque trabajará bajo los rayos del sol, sin lo que ellos hacen, nadie podría vivir.

Son los agricultores

¿Cuáles serían algunas características físicas de los agricultores?

Tienen manos fuertes, tal vez rasposas por el trabajo que hacen con las manos, usa gorra o sombrero porque trabaja todo el día al aire libre, bajo los rayos del sol.

Dentro de las características de su personalidad, es ser madrugador y trabajador.

¿Qué hace? Trabaja con la tierra, las plantas y el agua principalmente.

Observa el siguiente video que rescata el trabajo de los agricultores.

¿De dónde viene la comida?

¿Qué vamos a aprender en segundo de primaria?

Realizarás secuencias y patrones de formas y colores a partir del paisaje de tu entorno.

¿Qué hacemos?

¿Sabes lo que es un libro de efemérides?

Es un libro que habla acerca de las festividades más importantes de México e incluso de algunas que se celebran en todo el mundo.

Una de esas festividades, la acabamos de conmemorar por su importancia.

¿Sabes a cuál nos referimos?

¡Claro, al 10 de mayo! ¡El día de la madre!

Del paisaje al arte de la tierra

Te estarás preguntando qué quiere decir decimonónico. Es una expresión que se refiere al siglo XIX, es decir, que los paisajes de este gran artista ya llevan más de cien años alegrando la vista de las personas.

El Reto de Hoy:

Alégrate y realiza una propuesta de trabajo, retrata un paisaje, ya sea de la naturaleza, urbano o rural; algo que quieras expresar o que te cause una hermosa sensación.

Aplica todos los conocimientos que lograste en tus clases de Artes. Usa en los trazos patrones y secuencias a partir de la forma y el color, incluso podría ser un paisaje salido por completo de tu imaginación creadora. ¡Nunca olviden al artista que llevan dentro!

Antes de concluir, queremos recordarte otra fecha importante para los mexicanos, para las alumnas y los alumnos de todo el país.

Nos referimos al Día del Maestro.

No dejes pasar la oportunidad y felicita a tus maestros y maestras, pues ellos son una pieza clave para este país y para tu aprendizaje. Será una forma de reconocer todo su esfuerzo y empeño a su labor.

¡Felicidades a todas las profesoras y profesores!

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

