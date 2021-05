García Cabeza de Vaca arremete contra negativa de acceso a investigación 

La Fiscalía General de la República (FGR) ha negado en 14 ocasiones a la defensa del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el acceso a la carpeta de investigación que hay en contra del mandatario estatal.

Así lo señaló a El Heraldo de México, Javier Lozano, vocero del gobernador, quien aseguró que presentarán recursos legales para poder consultar la indagatoria.

Detalló que los abogados han solicitado a la Fiscalía acceder a la carpeta desde que el gobernador supo de la investigación en su contra.

"Van 4 negativas por escrito y 10 por vía telefónica. Hacen imposible el ejercicio de su derecho a la defensa.

"Por supuesto que se interpondrán todos los recursos legales que asistan al gobernador para tener acceso a la carpeta. Es el colmo. Una auténtica persecución política", señaló.

Sin embargo, fuentes federales aseguraron que no se les ha negado el acceso a la carpeta y sólo falta fijar una fecha para que los abogados tengan acceso a los nuevos elementos que envió Estados Unidos a la FGR.

Incluso, señalaron las fuentes consultadas que la defensa ya ha tenido acceso al expediente.

El gobernador aseguró mediante su cuenta de Twittter que la FGR le ha negado a su defensa el acceso a la carpeta, pues busca conocer la información que enviaron autoridades de Estados Unidos.

“Niego haber realizado operación o transferencia ilícita alguna en México o en los Estados Unidos de América, País en el que no tengo cuentas bancarias y en el que no he sido informado de alguna investigación en mi contra", indicó.

García Cabeza de Vaca, elegido de 2016 a 2022, también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht en 2013 para aprobar la reforma energética del entonces presidente, Enrique Peña Nieto.

Por: Diana Martínez | EFE

dhfm