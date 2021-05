CNDH capitalina inicia queja por violaciones a la atención jurídica en caso de Saúl Huerta

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, inició un expediente de queja para investigar las irregularidades que se registraron durante la denuncia que se interpuso en contra del diputado federal, Saúl Huerta Corona, por la presunta violación de un menor de edad.

Tras escuchar a los padres del joven, quienes denunciaron fallas en la atención de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia, Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHCDMX, indicó que se tomarán en cuenta cuatro líneas de investigación que tienen que ver con el debido proceso, derechos de las víctimas del delito, derecho superior del adolescente y derecho a medidas de protección.

Indicó que la queja permitirá dar seguimiento al caso y tener acceso a la verdad y la aplicación de la justicia.

“Además de lo que implica la apertura de queja que es la investigación y que es el seguimiento de la misma, es asesoría legal al respecto, a sus representantes y apoyo psicosocial tanto al adolescente como a sus familias”, comentó

Manuel Almaraz, tío abuelo del menor, relató ante la Ramírez Hernandez, el trato que recibieron tanto de policías de la CDMX como en el ministerio público, en donde expusieron la integridad de su sobrino.

Indicó que, de no ser, por la abogada Cecilia Calderón, se habrían quedado más tiempo de las alrededor de 12 horas que estuvieron en las instalaciones de la FGJ, en donde los mantuvieron mientras que el todavía diputado federal de Morena, salía libre y votaba en la Cámara de Diputados.

María, la mamá del menor, solicitó que a la ombudspersons, trato digno en la indagatoria, que se haga justicia y que no los pisoteen o los discriminen por ser personas sencillas.

Expuso que, además, en el tianguis donde trabajaban, ya no quieren que regresen como tampoco pueden volver a su casa por las amenazas de muerte.

“Nosotros no vamos a poder regresar a la casa, no estamos en la casa, estamos en un resguardo, la casa se va a vender, no vamos a regresar a la casa, no tenemos casa, no tenemos trabajo, por lo mientras”, expuso.

La defensa legal ha señalado que desde que presentaron la indagatoria, con la detención del legislador, hubo mal trato y deficiencias en la integración de la indagatoria.

Sobre la salud del menor, señalaron que, aunque no está al 100 por ciento, el menor se mantiene estable, más tranquilo y tomando sus terapias por teléfono.

