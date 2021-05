Porfirio Muñoz Ledo busca dignidad ciudadana

Uno de los líderes históricos de la izquierda, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo (Morena), encabeza el Movimiento por la Dignidad que busca evitar que los gobiernos pisoteen la dignidad personal, individual, familiar y moral.

A sus 88 años, en entrevista con Adela Micha para Me lo dijo Adela, en El Heraldo Televisión, el legislador federal adelantó que el jueves hará la presentación formal del movimiento que no persigue un fin o frente político, sino social.

“Llevamos como 750 nombres y tenemos registrados militantes, académicos, artistas, intelectuales orgánicos y no; profesores y militantes sociales.

No es un frente político en el sentido tradicional que juntas partidos, tienen reuniones, tienes delegaciones; no, lo concibo como un movimiento del área digital, ponerse al nivel digital”.

El legislador aseveró que su movimiento no pretende generar una guerra entre mexicanos, pero sí que no se insulte, que no se nos veje, y, sobre todo, que no se convierta a los miembros de Morena en semiorangutanes.

“No nos vamos a dejar. Vamos a levantar un movimiento por la dignidad y vamos a convocar a la gente”, aseguró.

Muñoz Ledo, quien fue uno de los políticos que fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, adelantó que su renuncia a Morena se hará de manera natural, ya que ahora es candidato a reelegirse como legislador por ese partido.

Incluso aseguró que desde la dirigencia nacional de Morena buscaron bloquear su reelección como diputado federal, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del instituto político que le sustituya el registro de esa candidatura para poder participar en la contienda del 6 de junio.

“Soy candidato a ser diputado federal, pero me están haciendo jugarretas, pero el Tribunal le dijo a la Comisión de Honestidad y Justicia, que me había quitado de la lista, que repongan. Me registré por todos los medios, fui el único que lo hizo”, afirmó.

El político, que ha mostrado una postura radical por las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que incluso dentro de Morena lo han acusado de trabajar a favor de la derecha, lo cual negó rotundamente.

Por Misael Zavala

PAL