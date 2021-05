Voto en Penales: Prevén participación de cinco penales en las próximas elecciones

La lista nominal de personas en prisión preventiva que van a participar en el programa piloto de voto desde cinco penales federales del país, que empieza el próximo lunes, bajó 55.93 por ciento, al pasar de dos mil 185 a 963 votantes.

Sin embargo, el balance hasta ahora es positivo, porque la intención del voto de este grupo social es de 40 por ciento, la cual supera el 10 por ciento, en promedio, que hay en otras regiones de América Latina que tienen voto en prisiones, consideraron miembros del observatorio ciudadano Libres para votar.

El principal problema ahora es la opacidad, pues no contará con observadores este ejercicio.

Ángela Guerrero, integrante de la organización CEA Justica Social, una de las agrupaciones que integran el observatorio ciudadano de este proceso en penales, señaló que no hay posibilidades de que puedan verificar el desarrollo de la votación.

“No vamos a poder, por el momento, no. Hicimos una solicitud formal. Nos respondió el INE que no lo preveía la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y la secretaría nos respondió que el INE no previó que hubiera observadores electorales desde el inicio”, explicó.

Los próximos días 17, 18 y 19 de mayo se va a llevar a cabo este ejercicio en cinco penales federales, ubicados en Sonora, Michoacán, Chiapas, Morelos y Guanajuato.

A decir de las organizaciones, esta jornada despertó el interés de las personas que están privadas de su libertad pero sin sentencia, la cual está por arriba de lo esperado para esta primera práctica.

“Tal vez porque hay un cambio de rutina y literalmente se sienten parte de una sociedad que ha insistido en dejarlos fuera. Entonces es un gran mensaje que están mandando estos cinco centros penitenciarios y que tienen que ser bastante tomado en cuenta de cara a las elecciones de 2024”, añadió.

El número de votantes puede bajar aún, por dos circunstancias: que la persona decida no ejercer su derecho y que no cumpla con requisitos legales, como que sea sentenciado antes de la jornada, no estar en el padrón, o que nunca haya tenido una credencial para votar.

