‘Venir es una mezcla de emociones’: Gabriela, quien visitó el panteón el Día de las Madres

Gabriela Gatica perdió a su madre, a su esposo y dos hermanos a causa del COVID-19. Desde junio del año pasado, cuando fallecieron, ella no había podido visitar la tumba de su mamá María Elena y de su hermano Eduardo, hasta ayer, que los panteones abrieron con motivo del Día de las Madres.

“Los cuatro se fueron en cuestión de un mes”, lamentó Gabriela, sentada junto al sepulcro de doña María Elena y de Eduardo, en el

panteón de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Acompañada de su hija y otros familiares, la señora Gatica limpió la tumba, colocó fotos e incienso y pasaron un momento junto a sus seres queridos, a pleno rayo del sol.

Es la primera vez que vinieron desde que madre e hijo fueron enterrados en este cementerio hace casi un año. En aquella ocasión sólo se permitió el acceso de seis familiares, debido a las restricciones sanitarias, y desde entonces el acceso estuvo restringido, hasta hace poco, que se implementaron citas.

Primero murió Eduardo, el 11 de junio de 2020. De ahí siguieron la señora María Elena, Rafael, y luego Valente, esposo y hermano mayor de Gabriela, respectivamente. Los dos últimos fueron cremados.

Ellos perdieron la vida durante el primer pico de la pandemia en México. Gaby y su marido se habían enfermado al mismo tiempo y ella sintió que no sobreviviría, al grado que se despidió de Rafael.

“Yo estaba saturando 50 cuando le hablé a una ambulancia”, contó a El Heraldo de México. Sin embargo, los médicos le indicaron por videollamada que aún podían esperar en casa porque no tenían signos como uñas o labios morados. Rafael murió en su hogar cuatro días después. Noticias Relacionadas COVID -19: Familias dolientes enfrentan negativa en panteón para servicio fúnebre

La pérdida de sus seres queridos ha sido muy difícil, pero ayer la familia también se alegró al llevarles flores al cementerio. “Venir aquí es una mezcla de emociones”, añadió.

Despiden a sus fallecidos

Así como ella, muchos mexicanos pudieron visitar de nuevo a sus familiares en los panteones, debido a que en diversos municipios del país se permitió el acceso en el contexto de la celebración del 10 de mayo y de una tendencia a la baja del COVID.

“Ya los habíamos abandonado mucho”, dijo Guadalupe Rodríguez, quien junto a su familia vinieron a San Lorenzo Tezonco a visitar a su abuela, la señora Antonia Ortigoza, quien partió en noviembre de 2019.

Acudían cada 15 días, pero con la pandemia ya no se pudo. Fue similar el caso de Fabiola Mondragón y su familia, quienes acudieron a la tumba de su abuelita Catalina Soto Arenas, fallecida el 28 de mayo de 2020 por complicaciones de diabetes.

“La enterramos el 28 y de ahí ya no pudimos venir, porque no dejaban pasar”, recordó Fabiola, quien contó que en el tiempo que no pudieron asistir, la alternativa fue cantarle y llorarle en casa a su mamá Cata, como le decían. La familia le trajo rosas rojas, las favoritas de Catalina, para festejar su cumpleaños, que fue el 30 de abril, así como el Día de las Madres.

“No está olvidada, pero por la pandemia no podíamos venir”, dijo Fabiola.

En algunos casos, los familiares lamentaron robos en las lápidas y basura en el lugar, como Shueshin Martínez, quien visitó la tumba de su esposo, pero alguien arrancó el nicho que había en la lápida.

Por: Gerardo Suárez

