Santiago Taboada inicia su campaña para la reelección en BJ

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada, arrancó su campaña por la reelección.

Desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este partido y acompañado de los aspirantes a las diputaciones locales y federales, enfatizó que su proyecto de gobierno es a largo plazo.

"Este es un programa y este es un proyecto a largo plazo, hoy los resultados y muchas mediciones nos respaldan, pero ha sido por el trabajo también de todos y cada uno de ustedes que nos han ayudado a definir y sobre todo a defender lo que muchos lugares de este país se perdió.

"Yo tengo la fortaleza y se los he demostrado. A pesar de que muchos cuestionaban por nuestra edad que no íbamos a tener esa capacidad, demostramos que aquí pusimos un manotazo en la mesa y que aquí defendimos lo que en otros momentos no se pudo defender", afirmó.

En ese sentido, destacó lo hecho en su plan en materia de seguridad, que es el programa de Blindar BJ. Benito Juárez es la alcaldía que tiene mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México, reveló una encuesta del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

"Tuvimos muchas resistencias cuando iniciamos el programa Blindar Benito Juárez, muchos nos decían estás loco, no lo vas a poder hacer, te vas a meter en un tema que no vas a poder controlar.

"Yo les dije que no iba a ser un alcalde que iba a decir que no me tocaba, que aunque no me tocara, yo lo iba a hacer y por eso implementé un programa de seguridad que, a pesar de las limitadas facultades en materia de seguridad, yo puse todo mi empeño y compromiso en materia de seguridad y por eso tenemos este resultado", aseguró.

Según la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad en Alcaldías de la CDMX 2020 del ONC, en la Benito Juárez el 52.5 por ciento de los vecinos se sienten más seguros que en toda la Ciudad de México.

El aspirante recordó que en su administración, a diferencia de lo que hicieron en los gobiernos morenistas, apoyaron a las estancias infantiles.

"Cuando el Gobierno le dio la espalda a las mujeres, a las madres solteras y a los niños, aquí rescatamos las estancias infantiles, las defendimos y las protegimos", afirmó Taboada.

En el evento estuvieron presentes Luis Mendoza Acevedo, quien es aspirante a una diputación federal; así como Héctor Barrera y Christian von Roehrich, candidatos a los distritos locales 26 y 17, respectivamente.

Por: Carlos Navarro