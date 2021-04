Salgado y Morón rechazan tener plan B

Aspirantes de Morena a los que les retiraron las candidaturas al gobierno de Guerrero y Michoacán descartan un plan B ante la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no restituya sus candidaturas.

“No hay plan B, sólo plan A”, aseguró el excandidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, en entrevista en Acapulco.

El senador con licencia, quien en la actualidad es investigado por la Fiscalía de Guerrero por abuso sexual, dijo confiar en que el Tribunal resolverá a su favor conforme a derecho.

“Tengo la confianza de que así será (…) es un reclamo justo y nos asiste el derecho”, señaló.

Reiteró que no presentó gastos de precampaña porque no se le nombró precandidato de Morena, sino de los comités estatales de la Cuarta Transformación en Guerrero, por lo que, dijo, espera que el Tribunal resuelva a su favor

Ayer, simpatizantes del llamado Toro y militantes de Morena protestaron en Acapulco y Chilpancingo, para exigir a las autoridades electorales nombrar nuevamente candidato a Salgado.

Aún sin un resolutivo sobre la impugnación que presentó ante el TEPJF para recuperar su candidatura, el alcalde con licencia de Morelia, Raúl Morón Orozco, coincidió en que no tiene un plan B.

En una reunión con militantes y seguidores, adelantó que la coalición Morena-PT se ajustará a los plazos de resolución del tribunal, con la confianza de que la solidez de los argumentos y alegatos que se presentaron en su defensa permitirán la restitución de su candidatura.

“No tenemos otro escenario. Nos van a dar la razón y la justicia va a imperar. Enfatizo: no hay plan B, no hay plan C, no hay plan D. Nosotros entendemos que los tiempos jurídicos están en razón del Tribunal Electoral y nos vamos a atener a ellos”, afirmó.

Por Charbell Lucio, Alfonso Juárez y Karla Benítez

avh