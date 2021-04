Rubén Rocha Moya asegura que educación y cultura serán prioridad en Sinaloa

Educación y cultura serán los rubros prioritarios durante su administración, anunció el candidato a gobernador de Sinaloa por la alianza Morena – Partido Sinaloense (PAS), Rubén Rocha Moya.

En su quinto día de campaña, terminó su visita por los 18 municipios del estado. Por la mañana estuvo en Mocorito, conocido como la Atenas de Sinaloa, en donde expuso que, la cultura y educación son obras fundamentales, ya que, en la medida en que se cultive el espíritu, las personas serán capaces de atender con humanismo las relaciones sociales.

Por la tarde recorrió la zona del Évora, en el municipio de Salvador Alvarado, en donde Rocha Moya cumplió su compromiso de recorrer la toda la entidad en cinco días.

Ante cientos de alvarenses, el candidato por la gubernatura reconoció la importancia de rescatar los maestros, quienes juegan un rol muy importante en la transformación de la sociedad.

El compromiso que hizo Rubén Rocha fue que durante administración trabajará por mejorar las condiciones de la educación, y además dejará de ser un sueño para los jóvenes de las zonas serranas ir a la universidad, porque podrán acceder a sus estudios con pertinencia y de acuerdo a su entorno, con el fin de crear arraigo en sus comunidades.

Diálogo con sector salud

Para cerrar su quinto día de campaña, el morenista dialogó con médicos sinaloenses, en modalidad presencial y virtual, antes quienes se comprometió a valorar e implementar sus propuestas de establecer políticas públicas que transformen el sistema de salud.

En su intervención, los médicos expresaron la situación actual en Sinaloa que han tenido que vivir durante la pandemia del Covid-19, y las condiciones en que se encuentra el sistema hospitalario; e hicieron propuestas para mejorar el sistema de salud, cuyo eje principal es transformarlo en un sistema universal, alineando la política de salud estatal con los principios fundacionales del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En respuesta, Rocha Moya sostuvo que, es necesario revisar el sistema de salud, ampliar la infraestructura y el equipamiento, así como hacer justicia a alrededor de 3 mil trabajadores que en Sinaloa no están regulados, no reciben prestaciones y cuando se enferman no son atendidos por las propias instituciones en las que ellos sirven a los derechohabientes.

Por Carlos Valenzuela

BAR