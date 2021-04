Vacunarán en Zapopan a adultos mayores de otros municipios sin importar apellido

Los adultos mayores de 60 años que residan en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá o Guadalajara podrán acudir a uno de los puntos de vacunación para recibir la primera dosis del biológico, sin importar orden alfabético.

La información fue proporcionada por el Gobierno del estado de Jalisco, anunciaron que mañana 9 de abril continuará la jornada de vacunación para la protección del Covid-19.

“Mañana viernes 9 de abril continuamos con la jornada de vacunación para protegerte contra Covid-19. Si eres mayor de 60 años y resides en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá o Guadalajara, podrás recibir la primera dosis en cualquiera de los módulos. La mejor vacuna es la que te toca, cuida de tu salud y la de los demás acudiendo a cualquiera de los puntos y no olvides seguir las medidas de prevención”, mencionaron.

Los puntos de vacunación a los que pueden asistir son el Auditorio Benito Juarez, Preparatoria 9 de la UdeG, CUCEA (peatonal y drive thru), UAG (peatonal y drive thru) y Estadio Akron (drive thru), el horario es de 8:00 a 16:00 horas o hasta agotar las dosis del día.

Los requisitos para ser vacunados son: acreditar con el INE ser adulto mayor de 60 años, comprobante de domicilio, llevar impreso el folio de registro en la página http://mivacuna.salud.gob.mx/, formarse en la fila y seguir las indicaciones del personal de salud y al formarse recibirás una ficha la cual deberá presentarse al ingresar.

Entre las recomendaciones generales para ser acreedor a la primera dosis de la vacuna está portar el todo momento el cubrebocas, respetar el distanciamiento social, si tomas medicamentos, llevarlos contigo; no acudir a vacunarse si estás enfermo o presentas fiebre; es importante que estés bien hidratado, desayunar antes de salir de casa y lleva algún refrigerio, la dependencia de salud también menciona que se debe utilizar calzado cómodo y en caso de ser necesario acompañarte de una persona, pero evitar contacto con los demás y respetar los protocolos.

GB