Vacuna Covid-19: ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicarse la inyección? ¿habría una catástrofe?

En diciembre comenzó el proceso de vacunación contra Covid-19 en muchos países del mundo, incluido México. Hasta el momento, en nuestro país se han administrado casi 10 millones de vacunas y cada día llegan nuevos cargamentos con más dosis.

En principio se vacunó al personal de salud y después a los adultos mayores de 60 años. El proceso seguirá así hasta cubrir a toda la población, con las dos dosis necesarias para tener protección completa.

Y aunque hay mucha gente que ha ido a recibir la vacuna contra Covid-19 y otras personas ya se registraron para cuando les toque, también hay una gran cantidad de ciudadanos que han dicho que no quieren vacunarse y que tienen desconfianza de la inyección.

¿Cuáles son las consecuencias de no aplicarse la vacuna contra Covid-19?

¿Cuáles son consecuencias de no vacunarse?

No hay mucha vuelta en este tema. Las implicaciones por no aplicarse la vacuna contra Covid-19 son dos y son muy claras. Primero, el riesgo de contagiarse del virus. Esto podría representar una enfermedad ligera o si existen complicaciones terminar en la muerte, como ha sucedido con más de dos millones de personas en el mundo, mismas que no tuvieron la oportunidad de aplicar el medicamento.

El otro es el verdaderamente importante. Al no tener una vacuna es más probable sufrir un contagio. Entonces, en el caso de tener la enfermedad se convierte en un problema de salud público, porque los niveles de hospitalización y muertes seguirían en aumento.

Es muy importante que la gente entienda que tiene que vacunarse, no sólo para cuidar su salud, sino para cuidar la de los demás. Y mientras llega la vacuna para todos los mexicanos, por ahora es necesario respetar las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, es decir, usar cubrebocas, respetar la distancia y usar gel antibacterial.

Noticias Relacionadas Llega embarque de 487 mil 500 dosis de vacuna Pfizer contra COVID-19

gka