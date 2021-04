PVEM califica de complot arbitrario e ilegal la cancelación de la candidatura de Luis Munguía

Ante la resolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) de retirar la candidatura de Luis Munguía por la presidencia municipal de Puerto Vallarta, el Partido Verde Ecologista realizará una impugnación para que el político recobre sus derechos.

Expertos en materia electoral aseguran que no hay motivos para que se haya dado esta decisión y que pronto el aspirante recobrará la oportunidad de ser votado por el pueblo de esta comunidad ubicada en Jalisco.

"Es a ojos de todos, uno de los casos más sucios en la historia de la política de Jalisco el querer coartar el derecho a votar y ser votado del candidato del verde, en el consejo del IEPC, no se presentaron pruebas o argumento válido alguno, para que le sea negada la candidatura" reclamó, Erika Ramírez, consejera ante el órgano electoral.

El pasado domingo más de dos mil personas acudieron a la colonia El Coapinole, donde iniciaron una jornada denominada Ola Verde al lado de Munguía. Con esta movilización, los presentes mostraron su inconformidad a la decisión de la dependencia.

"El IEPC no quiso agotar los recursos, no le dio lugar a Luis Munguía a defensa, argumentan que tiene doble registro para presidente municipal, cuando él presentó en tiempo y forma su renuncia al registro previo por la diputación federal. Tomaron como pretexto el artículo 230 de la Ley de Participación Ciudadana que dice que no se admitirán dobleteos en los registros, quieren moldear la Ley a su conveniencia" recalcó Ramírez.