Denuncian ante la FGR falsificación de constancia en favor del “Mijis” para candidatura “indígena”

El titular de la Dirección de Asuntos Indígenas del municipio huasteco de San Antonio en San Luis Potosí, Gaudencio Martínez Martínez, presentó este jueves una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable de haber expedido una constancia apócrifa en favor de Pedro César “Mijis” Carrizales Becerra que lo acredita con adscripción indígena y que fue usada por el legislador local potosino para obtener una candidatura a diputado federal plurinominal por Morena.

En entrevista, el funcionario municipal reiteró que la firma que aparece en el documento no es suya y que él es el único facultado para expedir dicha constancia.

La denuncia fue presentada el mediodía de este jueves en la sede de Ciudad Valles de la FGR donde confirma ante la autoridad federal que desconoció el documento ante dos enviados del Instituto Nacional Electoral (INE) que acudieron a su oficina en el Palacio Municipal.

“Sí son falsificadas, últimamente no hemos emitido ninguna constancia, no he firmado, no he expedido ninguna. La verdad no sé cómo consiguieron mi firma, la cuestión es que no era mi firma y tampoco he firmado últimamente ninguna constancia”, dijo.

No demandará al Mijis, pero sí exige disculpa

Gaudencio Martínez en la entrevista señaló que no interpondrá demanda contra “Mijis” a quien no conoce ni ha tenido contacto con él y que sólo hizo del conocimiento de los hechos a la FGR para que se deslinden responsabilidades.

Añadió que entre los requisitos para expedir una constancia de ascendencia indígena está el aplicar él mismo un examen oral y a veces por escrito para corroborar el origen étnico del solicitante, por lo que reiteró que nunca atendió ese trámite con el “Mijis” Carrizales.

“Yo soy el titular y el único que estoy facultado para extender esa constancia”, indicó y al preguntarle cómo la pudo haber obtenido el diputado local potosino dijo desconocerlo, “es difícil porque tienen que contactarse conmigo personalmente, desconozco completamente cómo la obtuvo, mis respetos también para él”, adujo.

El director de Asuntos Indígenas del municipio de San Antonio señaló que el 97 por ciento de la población es Tének, pero le exigió al “Mijis” una disculpa a todas las etnias por la falta de respeto hacia ellas al presentar un documento apócrifo donde busca demostrar que pertenece a los pueblos originarios.

Por Pepe Alemán

