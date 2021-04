CDMX hará pruebas de audio en las bocinas del C5 el domingo

El próximo domingo 11 de abril, en punto de las 11:00 horas del día, se hará una prueba de sonido en los altavoces, que se ubican en 12 mil 825 postes, que coordina el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México (C5).

La intención es verificar el correcto funcionamiento de los altavoces, después de las fallas ocurridas en semanas pasadas, que derivaron en el despido de dos funcionarios de este organismo.

Es por ello que, en videoconferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar las fallas que detecte la ciudadanía, como no reproducción del mensaje, volumen bajo en el mensaje o poca claridad en el mensaje.

"Nos ayudan si reportan cualquiera de las tres (fallas), si va a ser por redes sociales decir: el altavoz ubicado en tal lugar no funcionó y si ponen cualquiera de las tres: no se escuchó el mensaje, volumen bajo o no se entendió el mensaje nos ayuda mucho para que se corrija cualquier error que tenga el altavoz", explicó.