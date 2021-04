¡Ayer sepultaron a Victoria, hoy buscan a Virginia, otra policía de Guadalajara!

La Fiscalía de Desaparecidos en Jalisco mantiene abierta una carpeta de investigación por la desaparición de la policía de Guadalajara, Viriginia Muñoz González de 40 años de edad. Ella fue vista por última vez en la colonia Oblatos, el pasado 3 de abril, vestía una playera color lila y pantalón azul.

Se ha emitido una alerta por su desaparición. Ella es de tez blanca, mide un metro con 69 centímetros, tiene el cabello lacio, corto y de color negro. De complexión regular. La Fiscalía sigue con las investigaciones para dar con su paradero.

Ayer en la Comisaría de Guadalajara se despidió a Victoria Isabel, con un homenaje póstumo, ella cayó en cumplimiento de su deber, al enfrentar a dos sujetos a bordo de un taxi que se negaron a ser inspeccionados. Se registró un intercambio de balas y la uniformada pereció. Ahora sus compañeros esperan que la familia doliente, en especial su hija de 12 años, reciba pronto el apoyo para su educación y manutención.

Cabe mencionar que en los últimos tres años unos 84 elementos policiacos han sido asesinados en Jalisco, según datos de la asociación Causa en Común. La mayoría de los agentes caídos, 47 estaban asignados al Área Metropolitana de Guadalajara y el resto en el interior de la entidad.

Los policías saben que en su labor contra los criminales el riesgo es latente, entran a su turno pero no saben si regresan, explica el oficial Ricardo.

“No sabemos si vamos a regresar. No sabemos si vamos a volver a ver a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Sabemos a qué hora entramos, pro no sabemos a qué hora regresaremos para convivir con nuestros seres queridos. El riesgo del policía es inminente, diario se enfrenta a perder la vida. Aproximadamente 1.4 policías diarios mueren en México”.

Por Adriana Luna

