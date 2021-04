Volcán Popocatépetl registra 10 sismos volcanotectónicos; se encuentra en Amarillo Fase 2

Este miércoles 7 de abril la Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre la actividad que ha tenido el volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas, indicando que ha registrado 10 sismos volcanotectónicos.

A través de su cuenta de Twitter, la Coordinación informó que en las últimas 24 horas el volcán ha presentado 31 exhalaciones y 720 minutos de tremor, además de los 10 sismos.

Señalaron que el semáforo de alerta se encuentra en Amarillo Fase 2 y recomendar a la población no acercarse a la zona del volcán. Dese esta mañana se observa la emisión de gases volcánicos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (#Cenapred) informa sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 h:



??31 exhalaciones

??720 minutos de tremor

?? 10 sismos volcanotectónicos



uD83DuDEA6El semáforo de alerta se encuentra en #AmarilloFase2. NO acercarse al volcán. pic.twitter.com/8VMmEfLfyR — Protección Civil México (@CNPC_MX) April 7, 2021

Recomendaciones para la población

Ante la caída de ceniza volcánica, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha emitido una serie de recomendaciones a la población con la finalidad de mantear su salud.

Entre ellas se invita a la población a evitar hacer actividades al aire libre, en caso de salir proteger ojos, nariz y boca para evitar inhalar la ceniza presente en el aire.

Para quienes están casa se recomienda cerrar puertas y ventanas, así como sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios.

Sacude la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies, tapa tinacos y otros depósitos para que no se contaminen y Cubre aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen.

Ceniza volcánica. Foto: sitio web Cenapred

Con información de Cenapred

cvg