No temo al juicio de la historia, afirma Felipe Calderón en San Luis Potosí

El país corre peligro de convertirse en una dictadura, afirmó en San Luis Potosí el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al encabezar un mitin en apoyo a los candidatos de la coalición “Sí por San Luis” que integran el PAN, PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular (PCP), donde afirmó que no teme al juicio de la historia y retó a quienes cuestionan lo que realizaron los gobiernos federales albiazules.

“Hoy México corre un gran peligro de convertirse en una dictadura donde las voces de las mexicanas y mexicanos, especialmente de los más humildes, quede aplastada por la voz del poderoso y no lo vamos a permitir”, expresó en medio de gritos de “¡Fuera Morena!”, expresó el exmandatario nacional en el andador central del Parque de Morales, al poniente de la capital potosina.

Calderón Hinojosa añadió que el 6 de junio no van a permitir que 128 millones de almas libres se convierta en el capricho de un solo hombre, “no tememos al juicio de la historia, retamos a quienes cuestionan lo que hemos hecho, les puedo decir con el corazón en la mano y dicho de frente que en nuestros gobiernos la pobreza extrema se redujo 25 por ciento, fuimos capaces de sacar de la pobreza extrema a 13 millones de mexicanos”, adujo.

Cuestionó la nula entrega de obra de infraestructura carretera y en salud del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la entidad potosina y resaltó una serie de logros en los gobiernos panistas, “por eso hoy venimos a San Luis a decir que tenemos las mejores propuestas, los mejores candidatos y mejores resultados”, indicó.

Llamó a no permitir que avance “el capricho unipersonal que destruye naciones” y lograr que con los triunfos de los candidatos y candidatas de la alianza PAN, PRI, PRD se imponga la pluralidad y la democracia, “salvemos a México, salvémonos de la intolerancia, del abuso de poder, salvemos a México de la ineficacia, de la torpeza, de la ignorancia para gobernar, salvemos a México con su voto por la alianza el próximo 6 de junio”.

Por su parte, el candidato a gobernador de la alianza “Sí por San Luis”, Octavio Pedroza Gaitán dijo que cuando la patria está en peligro la convocatoria es a luchar por ella en una histórica batalla para combatir al mal gobierno que tendrá su primer episodio el próximo 6 de junio, “porque no queremos a Morena en San Luis, porque no queremos a Gallardo en San Luis, no queremos que nos vengan a gobernar quienes hoy dicen que hay que vivir sin miedo y lo único que provocan es miedo, no queremos vivir con miedo”, subrayó.

Noticias Relacionadas Calderón reaparece en evento del PAN, PRI y PRD

En tanto, el candidato a la Presidencia Municipal de la capital, el excomisionado nacional de Seguridad Pública en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, Enrique Galindo Ceballos hizo alusión a que con Felipe Calderón fue director general de Planeación en materia de Seguridad Pública y secretario adjunto y resaltó que construyeron las mejores instituciones de seguridad pública en el país y fue uno de los mandatarios que más invirtió en la materia, “hoy es un buen día para darte las gracias a nombre de todos los mexicanos por todo lo que construiste”, le dijo a Calderón; de Octavio Pedroza fue director General de Seguridad Pública Municipal en su etapa de alcalde capitalino y aseguró que juntos van a resolver el problema de inseguridad.

También estuvo presente la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Viggiano Austria, quien criticó que el alza en las gasolinas y el gas son un problema que impactan en el aumento a todos los servicios que, aunado a la pérdida de empleos, afecta directamente la economía de las mujeres y por ello su partido y sus candidatos apuestan por impulsar programas para este sector poblacional.

Reconoció el compromiso de Octavio Pedroza, candidato a Gobernador por la Coalición "Sí por San Luis Potosí", en favor de los derechos de las mujeres potosinas, quienes, dijo, tienen garra y emoción. Todas ellas, aseveró, vienen de la cultura del esfuerzo y van a acompañar al próximo mandatario en su gobierno, a realizar acciones extraordinarias para mejorar sus condiciones de vida en la entidad.

Por Pepe Alemán

AV