Covid-19: Desmienten que hombre haya muerto en la fila de vacunación en Torreón

Luego de que se diera a conocer que un hombre murió en la fila de vacunación contra Covid-19 en Torreón, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, Hugo Morales, informó que es incorrecta la información, debido a que al adulto mayor le dio un infarto, pero no perdió la vida esperando la aplicación de la vacuna.

El lunes pasado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió un comunicado en el cual se lee lo siguiente:

La CDHEC precisó que la muerte del hombre no fue en la fila de vacunación anticovid. Éste fue trasladado a un hospital, donde estabilizaron su estado de salud, luego de haber presentado un cuadro crítico.

“En nuestras investigaciones iniciales se habló del fallecimiento de una persona, sin embargo, se precisa en este momento que no hubo tal, se trató de una persona que fue trasladad a un centro hospitalario en donde se le estabilizó luego de presentar un cuadro crítico. No murió en la fila, pero sí se infartó y no deja de ser importante y grave”, indicó Hugo Morales.