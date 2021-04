Ser discreto y neutral no significa ser omiso: Lorenzo Córdova

A unos pasos del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de junio, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que ante esta situación el árbitro electoral debe ser discreto y neutral.

A través de un Twitter, el titular del INE añadió que chico árbitro no debe ser indiferente ante las violaciones a la ley.

“El día de hoy se ha dicho que el árbitro debe ser discreto y neutral. ¡Coincido totalmente! Pero hay que agregar: ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley, sino todo lo contrario; frente a ello debe ser estricto y puntual”, reza el tuit.

El día de hoy se ha dicho que el árbitro debe ser discreto y neutral. ¡Coincido totalmente! Pero hay que agregar: ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley, sino todo lo contrario; frente a ello debe ser estricto y puntual. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) April 6, 2021

La declaración se da horas después de que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez, estuviera presente en los Talleres Gráficos de México, donde se imprimen 103 mil 961 mil 362 boletas electorales.

Cordero dijo que el organismo a su cargo no sólo es el organizado de las elecciones, sino el árbitro, "aunque haya quienes confundan la aplicación de ley con sesgos y actitudes parciales".

¿Por qué se dijo que el árbitro electoral debe ser discreto?

Cuando la titular de la Secretaría de Gobernación se presentó a la impresión de las boletas electorales, ella citó al ex consejero del INE José Woldenberg "el árbitro electoral debe ser discreto, el árbitro no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego, la premisa es clara, el árbitro es neutral o no es árbitro, en pocas palabras, hago mías lo que en esa ocasión".