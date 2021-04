Secretaría de Gobernación blinda la entrega del material para las elecciones de México

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se comprometió a que el material que se usará en las elecciones del 6 de junio en México contará con la máxima calidad y además este proceso estará blindado por parte de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina.

En total se usarán 677 toneladas de papel seguridad con marca de agua, INE Bitonal”, con dos fibras sensibles y visibles en gris y café y dos fibras invisibles, en color amarillo y blanco, el cual se elabora en Chihuahua únicamente para este fin.

La funcionaria explicó que el proceso de impresión se hará en Talleres Gráficos de México, donde se trabaja las 24 horas en tres turnos de toda la semana para tener las 103 millones de boletas que se usarán en los próximos comicios.

Cuando este proceso termine, indicó la funcionaria, los paquetes serán llevados a los 300 distritos electorales que se encuentran en las 32 entidades del país.

Sánchez Cordero destacó que estas serán las elecciones más grandes del país, debido a que se elegirán el mayor número de funcionarios en la historia de la nación.

Deseó que este ejercicio cívico se realice con organización y limpieza en los resultados, por tal razón, pidió a los partidos políticos, a la sociedad, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se vele por la voluntad popular.

Agregó el papel que tendrán los líderes locales, quienes firmaron un acuerdo para evitar que se usen recursos públicos o manifestaciones frente a la sociedad para incidir en la competencia.

"Me gusta decir que así como la neutralidad no es indiferencia, y lo acaba de decir el consejero presidente, la autonomía no es autarquía", dijo.