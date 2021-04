Salud Sonora advierte de información falsa sobre Vacunación contra Covid-19 en Hermosillo

El Gobierno del Estado de Sonora y Enrique Clausen, secretario de Salud dieron a conocer que actualmente se está difundiendo información falsa en relación a la Jornada de Vacunación contra Covid-19 que arrancó hoy en Hermosillo.

“La vacunación contra Covid-19 actualmente es para adultos mayores de 60 años. ¡Por favor, no difundan información de fuentes no oficiales”, escribió Clausen junto a una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que se mencionan algunos datos no reales sobre el protocolo.

En la imagen se pueden leer que según el usuario la vacunación también atiende a personas de todas las edades, dato que es falso y pues el secretario reiteró que actualmente la campaña es para adultos mayores de 60 años.

También se menciona que uno de los puntos estaba despejado por la gente y que algunas dosis habían quedado por lo que estaban vacunando a personas aunque no tuvieran cita este día o sin registro.

Es importante destacar que las autoridades de Sonora han reiterado en múltiples ocasiones que la población debe hacer caso únicamente de información oficial y que sea compartida por los canales de alguna de sus dependencias, por lo que hizo una invitación para que no se sigan enviando este tipo de noticias que alteran el orden de la Jornada de Vacunación.

Cabe señalar que en Hermosillo hay 32 puntos de vacunación para personas mayores de 60 años, este 6 de abril se arrancó la aplicación para adultos mayores de 75 años, el miércoles 7 de abril se aplicará a las personas de entre 70 a 74 años, el jueves 8 de abril la vacuna será puesta a personas de 65 a 69 años y el último día, viernes 9 de abril, será para las personas de 60 a 64 años.

GB