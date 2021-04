Persecución policíaca termina con un hombre arrollado en Sinaloa: VIDEO

Un video que circula en redes sociales da cuenta del momento en el que un hombre (aparentemente indigente), huye de la policía estatal en el municipio de Guasave, Sinaloa, se desconoce la razón por la que era perseguido, sin embargo, la situación se sale de control y termina muy mal para el sujeto, quien termina inerte en el asfalto de la carretera luego de ser arrollado por un camión de carga que nada pudo hacer para detener la carrera.

El infortunado episodio tuvo lugar cerca del Ejido El Tajito, en Leyva Solano, a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal de Guasave, de acuerdo con el video que fue grabado por un vecino y después filtrado en redes sociales, el muchacho corría para no ser atrapado por los policías, vistiendo un short en color caqui y sin camisa, como mencionamos anteriormente, se desconoce su identidad, por lo que algunos infieren que la persona era un indigente.

En las imágenes se nota la participación de varios elementos policiales, quienes a pesar de ser mayoría en número, no logran apresar al individuo que en todo momento corre para no ser capturado, mientras eso sucede, una patrulla de la policía arremete contra él para tratar de amedrentarlo, cosa que no ocurre, sin embargo, en sus múltiples intentos, van ‘empujando’ al sujeto a los límites de la Carretera Internacional México 15.

Restos siguen sin ser reclamados

El momento previo a la muerte del sujeto muestra que ante el acoso policial, sin dudarlo, corre para intentar cruzar la carretera sin reparar en si venían o no autos a los lados, cruza y en ese instante es arrollado por el camión de carga, quién alcanza a frenar pero por el peso y la cercanía no pudo hacerlo a tiempo.

De inmediato se pidió la ayuda de los servicios de emergencia y de auxilio vial, sin embargo, nada se pudo hacer por el hombre quien permanece en calidad de desconocido, la zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, mientras que personal del Centro Integral de Justicia de Guasave abrieron la carpeta de investigación sobre el lamentable suceso.

Agredió a una persona, llaman a la policia municipal que intenta detenerlo, quiere escapar por la carretera y termina atropellado. El evento en Guasave, Sinaloa. pic.twitter.com/O04fY8Xoqt — Alertas Urbanas AU ?? (@alertasurbanas) April 6, 2021

