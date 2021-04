Jalisco: Horacio Fernández inicia campaña criticando precios de la gasolina

El empresario Horacio Fernández Castillo inició su campaña para diputado federal por el distrito 10 por Movimiento Ciudadano (MC), en la criticó las políticas energéticas del Gobierno de México y las promesas incumplidas sobre bajar el precio de la gasolina 10 pesos, según dijo; aseguró que Morena está encareciendo la vida de los mexicanos.

El candidato citó a sus simpatizantes para su arranque de campaña frente a una gasolinera en la colonia popular Balcones de Guadalupe, en Zapopan, fueron alrededor de 15 personas con banderas de MC los que le acompañaron con el respeto a los protocolos sanitarios como uso de cubrebocas y distancia entre ellos, escucharon el enojo de Horacio Fernández por los precios de los combustibles.

Expuso que tomó la decisión de incursionar en la política porque está “cansado de las mentiras” y “no podemos vivir de rollos mañaneros todos los días”, además de quienes controlan al Congreso de la Unión, por lo que su lema de campaña será “A trabajar”, para dejar los discursos de lado y comenzar a trabajar para la gente que menos tiene.

“Ahora lo más importante es que no suba la gasolina, que nos cumplan. Que le dejen de quitar proyectos a Pemex para proyectos que no tienen sentido para la gente, la gente no come Tren Maya, no come aeropuertos, refinerías, la gente come comida, alimentos, si dejan de gastar en proyectos que no significa nada para la gente, podemos mantener un precio de la gasolina más abajo, sí se puede”, señaló Horacio Fernández.

Uno de los retos importantes como diputado federal por el distrito 10 es trabajar para reducir la brecha de desigualdad que tiene, pues en este distrito hay colonias populares como Arenales Tapatíos o el Colli Urbano, mientras que hay otras de gran plusvalía como Jardines Universidad, Prados Vallarta o Real Vallarta.

“Ese es uno de los grandes retos, es en lo que estoy trabajando, en un proyecto que podamos transferir recursos de los que más tienen a los que menos tienen, ese es uno de los retos que tenemos, lo vamos a lograr. En Zapopan traemos un proyecto muy ambicioso de lograr que este municipio sea mucho más igual”, señaló el candidato al distrito 10 federal por MC.

¿Quién es Ramírez Acuña?

Horacio Fernández desconoció a sus rivales en la contienda electoral, señaló que no los ha visto en las calles, ni sabe de quienes se trata. Según expuso en el distrito 10 federal hay 300 mil votantes y requiere 50 mil por lo menos para ganar la elección de junio próximo; sus adversarios políticos son por Acción Nacional, Francisco Ramírez Acuña; y por Morena, Aminadab Montejano.

“No sé quién es, ¿el exgobernador? No lo he visto, la verdad. No me ha tocado verlo. No sabía que estaba porque no lo he visto. Morena no trae candidato tampoco, creo que hasta el sábado no tenían candidato. No los hemos visto aquí en las colonias, en las calles, a lo mejor van a hacer una campaña de otro tipo”, señaló Horacio Fernández.

En su agenda de actividades para mañana martes tiene planeado un recorrido por colonias como Miramar, estará acompañado de los candidatos al distrito 10 local y a la presidencia municipal de Zapopan. Acompañado de otros simpatizantes arrancó su campaña. Foto: Ricardo Gómez.

Por Ricardo Gómez

GB