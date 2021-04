Víctor Hugo Romo inicia su campaña en Miguel Hidalgo destacando los ejes de gobierno

Ante el inicio de las campañas en la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo, candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo señaló que empezó su campaña dando un mensaje en la Colonia Irrigación y como buen maratonista, corrió hacia de 7:00 a 8:00 de la mañana con vecinos y vecinas de Polanco, alrededor de 10 kilómetros.

Posteriormente, señaló que a través de la aplicación Zoom, se dio el banderazo a todos los candidatos de Morena con el presidente del partido Mario Delgado, en el que principalmente el banderazo de salida con todo el cuerpo de promoción del voto que se va a tener y convencer, finalizando en un mitin digital, teniendo a 10 mil personas dentro de este mitin.

Víctor Romo señaló que el mensaje siempre es muy propositivo de propuestas en la lógica de no la denostación y sino de no generar altura, teniendo muy claros cuales son los ejes de gobierno, que son la seguridad, movilidad y combate a la desigualdad, gobierno de calidad y finalmente el de infraestructura.

En entrevista con Manuel Zamacona en el espacio de Los Dos a las 2, señaló que ha disminuido la incidencia delictiva en estos tres años, además de ser el primer lugar en transparencia, y siendo el primero lugar también en servicios urbanos.

Además aseguró que se crearon cosas novedosas como el chat gobierno donde se tienen 150 mil vecinos y vecinas en los chats, y se quiere que en el siguiente periodo la continuidad de la transformación de tenga un total de vecinos y vecinas para que al alcance de un mensaje de WhatsApp se puedan atender servicios públicos.

Destacó que en el tema de la oposición se han dicho ser respetuoso, mismos que ya tuvieron oportunidad de gobernar y cuando gobernaban tuvieron el último lugar en temas de seguridad, tuvieron temas de una política social nula y fueron último lugar en temas de servicio y atención urbana.

Escucha la entrevista completa aquí:





