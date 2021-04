Rubén Rocha prevendrá delitos con programas sociales de la 4T en Sinaloa

Con los programas sociales de la Cuarta Transformación, el candidato a gobernador de Morena – PAS, Rubén Rocha Moya adelantó que, trabajará en la prevención del delito y reforzará la seguridad en Sinaloa.

En rueda de prensa, el morenista aclaró que, la frase “abrazos, no balazos” del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no significa que se vaya a abrazar a los delincuentes, sino que tiene que ver con la prevención, que es la base de la estrategia de seguridad pública de la 4T, por medio de los programas sociales, que generan mejores condiciones de vida para la población, y que ayudan a inhibir que los jóvenes transiten hacia el crimen organizado.

Sobre las estrategias implementadas por los anteriores gobiernos para combatir a la delincuencia organizada, recordó que, López Obrador ha dicho que él no va a perseguir narcos; y que durante el sexenio Enrique Peña Nieto dijeron que eran 122 los objetivos para combatir a los cárteles de la droga, pero eso no resolvió nada, por lo que hay que buscar otras alternativas.

Seguirán estrategia de lucha contra la violencia

Por ello, Rocha Moya dijo que van a intensificar las oportunidades para la gente marginada, de la sierra y colonias tengan oportunidad de vivir, porque muchas veces el hambre los lleva a delinquir. Entra las estrategias, se deben hacer obras, caminos, carreteras, iluminar las calles.

La estrategia nacional de seguridad del Gobierno federal se basa en dos ejes; uno es la prevención, y el otro es el uso de la fuerza pública para efecto de perseguir y abatir los delitos, y en Sinaloa, se seguirán esos dos ejes estratégicos.

El candidato a gobernador comentó que antes, los gobernantes no les gustaba mencionar el nombre de un narcotraficante, y profesaban que ellos no podían tener pláticas con ellos, pero por debajo hacían todas las negociaciones; y no era una política de estado, sino una política de corrupción.

Por Carlos Valenzuela

