Rubén Rocha Moya asegura que iniciará la transformación de Sinaloa

Rubén Rocha Moya señaló que la tarea de la alianza entre Morena y el Partido Sinaloense (PAS) es luchar contra aquello que "se opone a la transformación de nuestro estado, ya que la entidad tiene sed de cambios verdaderos, reales, trascedentes y duraderos".

Al arrancar su campaña el primer minuto de este domingo 4 de abril, en forma simultánea con los candidatos a las alcaldías en los 18 municipios y las diputaciones locales y federales, Rocha Moya dijo que las prioridades de la transformación en Sinaloa serán acabar con la corrupción y ampliar los programas sociales a fin de brindarle bienestar a los ciudadanos que más lo necesitan.

“Cuando la gente se dé cuenta de que en efecto somos auténticos, somos originales y tenemos compromiso con el pueblo, en ese momento nos van a brindar su confianza y nosotros no les vamos a fallar, vamos hacer la tarea y la vamos hacer convencidos y sin ningún titubeó para el bienestar de la gente”, puntualizó.

El candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza Morena-PAS reconoció que la campaña electoral está enmarcada por la pandemia del COVID-19, por lo que se comprometió a respetar las medidas de salud.

Ante la grave crisis y las muertes ocasionadas por el coronavirus, Rocha Moya pidió un minuto de silencio por las miles de familias enlutadas y por quienes perdieron esa batalla, así como un minuto de aplausos y para los que luchan por salvar la vida de los demás.

El abanderado de Moena-PAS hizo un llamado a las mujeres y hombres de Sinaloa a construir desde la unidad un gobierno que no robe, que no mienta que no traicione al pueblo, y aseguró que si se logra ésta gran hazaña, él no defraudará la confianza de quienes apoyen la transformación de Sinaloa.

