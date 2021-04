Niegan registro como candidato a exnovio de Lucerito por hacerse pasar como discapacitado

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) negó el registro como candidato plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al cantante Francisco Xavier Berganza por intentar ostentarse como aspirante discapacitado.

El dos veces excandidato a la gubernatura de Hidalgo por el Partido Acción Nacional (PAN) y exnovio de la cantante Lucerito, se había postulado en el primer lugar de la lista plurinominal a diputados locales por Morena junto con el presidente del Consejo Estatal de Regeneración Nacional, Andrés Caballero, sin embargo, consejeros electorales determinaron que incumplió con los requerimientos para ser aspirante por la vía de representación proporcional.

Aunque el ex aspirante a la gubernatura presentó un documento de una clínica particular, éste no fue suficiente para validar su postulación, por lo que fue cancelada, al igual que Andrés Caballero que incumplió con el requisito de contar con un abanderado menor de 30 años de edad.

Los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI) acusaron que Morena ha incurrido en delitos electorales al postular a personas que no cumplen con los requisitos establecidos por el IEEH, sin embargo, el representante de Regeneración Nacional, Humberto Lugo, acusó que se pretende debilitar a los perfiles que presentó el partido guinda.

De la misma manera, el IEEH anuló la candidatura del distrito de Tizayuca conformada por la alianza “Juntos hacemos historia” por postular a personas que no son menores de 30 años de edad, mientras que también desechó la candidatura de Diana Bayardo, por la vía plurinominal, ya que se encuentra en un proceso penal y también fue acusada de incurrir en violencia de género.

Asimismo, el IEEH rechazó la candidatura del ex candidato a diputado local por el Partido Encuentro Social (PES), Alejandro González Murillo, por tampoco respetar la cuota de personas con discapacidad que estableció el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) para el presente proceso electoral.

Por José García

