Marina del Pilar arranca campaña por gubernatura de BC en San Quintín 

Llevar infraestructura y garantizar el agua para los habitantes del sur profundo de Baja California, así como priorizar las necesidades de los que menos tienen fueron las principales propuestas del arranque de la campaña por la gubernatura del estado de Marina del Pilar Avila Olmeda, que decidió iniciar su camino a la elección en San Quintín, una de las zonas prioritarias para la Cuarta Transformación.

En el evento, los liderazgos de la coalición presentes señalaron que es tiempo de que las mujeres lleguen a espacios de toma de decisiones e hizo énfasis en que Marina del Pilar será la primera mujer en gobernar el estado de Baja California, así como fue la primera en ser electa para el municipio de Mexicali, capital del estado.

Foto: Atahualpa Garibay

En el mismo acto que tuvo lugar alrededor de las 9:00 de la mañana de este domingo 4 de abril, Marina del Pilar anunció que reforzará las acciones para llevar infraestructura y garantizar el agua en el llamado sur profundo del estado, donde por décadas la población ha sido olvidada, y reiteró que "por el bien de todos, primero los pobres"; además de expresar que respetará en todo momento los principios de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

El resto del día, la aspirante a la gubernatura de Baja California, tendrá actividades en Ensenada y Mexicali donde se reunirá con integrantes de la sociedad para presentar sus propuestas y planteamientos, y concluirá este domingo con un mitin en Tijuana, la ciudad más poblada de Baja California y la que tiene mayor influencia en el padrón electoral estatal.

Por Atahualpa Garibay

