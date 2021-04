Kumamoto pone pausa a su arranque de campaña en Zapopan 

Pedro Kumamoto, aspirante a Zapopan por Futuro, se sumó a la pausa que han puesto algunos candidatos a las alcaldías metropolitanas para evitar caer en actos anticipados de campañas electorales debido a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no ha terminado de validar las candidaturas de munícipes.

"Los partidos del pasado están haciendo trampas, no podrían estar pegando calcas, no podrían estar haciendo eventos, no podrían estar pidiendo el voto, pero lo están haciendo", expuso en un video que posteó en sus redes sociales.