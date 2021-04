Félix Salgado asegura que le devolverán candidatura

“No hay manera de que el Tribunal Federal Electoral no nos regrese la candidatura”, aseguró Félix Salgado Macedonio, al amagar por segunda vez en la semana que no habrá elecciones en Guerrero de no aparecer él en la boleta el próximo 6 de junio.

Ante la perdida de su registro como candidato y no poder continuar su campaña de manera oficial, Salgado Macedonio marchó este día en Acapulco contra la resolución del Instituto Nacional Electoral. La movilización que inició pasado las 11:00 horas en la Costera Miguel Alemán finalizó en un mitin en el Zócalo del puerto en el que se aglutinó a cientos de personas pese al incremento de contagios de covid-19 en la entidad.

“Nosotros ya impugnamos y lo hicimos que no hay manera que el Tribunal Electoral Federal no nos regrese la candidatura, es decir, que está bien fundamentada, están bien fundamentados todos los agravios que pusimos”, sostuvo el senador con licencia investigado por abuso sexual, luego de señalar que los consejeros tomaron una decisión arbitraria.

Macedonio, acompañado de simpatizantes y militantes de Morena movilizados de todos los municipios de Guerrero, reiteró que en cuanto sea nuevamente candidato promoverá juicio político contra los siete consejeros que votaron a favor de retirarlo de la contienda electoral por no presentar gastos de precampaña, pues aseguró que no saben nada y solo lo hicieron para afectarlo.

El también exalcalde de Acapulco señaló que el INE violó su derecho a votar y ser votado, por lo que confió en que el Tribunal resuelva a su favor.

Ante la fiscalización por parte del INE, el polémico político guerrerense aseguró que la marcha no se trataba de un evento suyo o de Morena, sino del pueblo, esto pese a que fue el propio Macedonio quien en redes sociales convocó a movilizarse como hace unos días en Chilpancingo.

Durante el recorrido, simpatizantes del llamado ‘Toro’ advirtieron que harán frente al INE. “INE corrupto, Guerrero está en disgusto”, y “El pueblo se alzó porque el INE lo provocó, formaron parte de las consignas.

Al evento también asistió el secretario general de Morena estatal en funciones de presidente, Marcial Rodríguez Saldaña, así como algunos legisladores locales y federales, y aspirantes a diversos puestos de representación popular.

Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

