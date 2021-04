Elecciones 2021: Arrancan campañas federales en Nuevo León

Tras casi un mes de haber arrancado las campañas electorales para los puestos locales, este domingo arrancaron finalmente los candidatos a diputaciones federales en Nuevo León.

En la entidad, los candidatos a la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales empezaron con sus campañas el pasado 5 de marzo; sin embargo, quienes buscan una diputación federal lo hicieron hasta este 4 de abril, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara sus candidaturas y diera el banderazo de arranque para que puedan iniciar con proselitismo.

Los que aprovecharon el domingo para lanzar sus campañas en conjunto fueron los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), quienes fueron presentados por el candidato a la Gubernatura por el mismo partido, Fernando Larrazabal.

El panista firmó junto a ellos un compromiso notariado para mantener una agenda por el bien del estado, y que éste reciba lo que “merece”. El evento se llevó a cabo en las escaleras del antiguo Palacio Federal.

Y ahí se presentó a los 12 candidatos que buscarán llegar al Congreso de la Unión en las elecciones.

“Estoy seguro que conforme avancemos todos en esta campaña, con el refuerzo de cada uno de ustedes, vamos a hacer que el miedo se convierta en votos, y con esos votos vamos a llegar al Palacio de Gobierno, al Palacio Federal y que ganemos Congreso de la Unión, del Estado.

Y juntos llevaremos a Nuevo León de regreso al lugar que se merece, que son los primeros lugares en todos los indicadores. Nuevo León tiene hoy un rezago en muchos temas, somos gente que trabaja, que nos esforzamos, que ahorramos, que nos gusta llevar el liderazgo a nivel nacional”, comentó el candidato panista.

Entre los candidatos presentados este fin de semana se encuentra el ex dirigente estatal del partido, Mauro Guerra; Annia Gómez, quien busca su reelección; Pedro Salgado, ex alcalde de San Nicolás de los Garza; Miguel Ángel Lozano, alcalde con licencia de Pesquería y ex priísta; y Manuel González, ex Secretario General de Gobierno del estado, bajo la administración actual de Jaime Rodríguez Calderón, entre otros.

Daniela García

AV