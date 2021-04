Edith Aparicio busca dignificar a los pueblos originarios; arranca campaña en Tlaxiaco, Oaxaca

La candidata a la diputación federal por la coalición “Va por Oaxaca”, PRI-PAN y PRD, Edith Aparicio Martínez prometió dignificar y brindar un nuevo rostro a los pueblos originarios del distrito electoral 06 con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.



Durante el arranque de su campaña, la hermana de la actriz y profesora, Yalitza Aparicio señaló que buscará una serie de reformas y adiciones a la Constitución Mexicana para mejorar la vida de las y los oaxaqueños.

“El día de hoy, es solo el inicio para darle a nuestra querida tierra Mixteca un nuevo rostro dignificar a nuestros pueblos originarios, porque seré una aguerrida defensora de los derechos humanos de mi gente mixteca, de mi gente triqui y tacuate porque mis raíces así me lo exigen”, señaló.

Desde la Plaza de la Constitución de Tlaxiaco, envió sus condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos por esta atroz pandemia de la Covid-19 además de brindar su reconocimiento a los trabajadores de salud que diariamente lucha contra esta nueva enfermedad.

En este arranque de campaña virtual, la también ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco dejó claro que caminará al lado del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.



Prometió adiciones al articulo 4 para crear la figura de las amas de casa además de modificaciones a la ley de telecomunicaciones para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), otorgue internet gratuito en todos los espacios públicos.

Se comprometió a defender el presupuesto para los campesinos, en donde dijo no habrá más recortes además de crear un grupo multidisciplinario con las autoridades municipales para gestionar los proyectos necesarios aunado a ello una reforma a la ley cultural para dar espacios a artistas como Lila Downs, Yalitza Aparicio, Carlos Bazan entre otros.



Finalmente, Aparicio Martínez citó a Luis Donaldo Colosio Murrieta al exponer que sueña con un México mejor.

“Sueño con un México donde mi color de piel no defina mis oportunidades, sueño con un México donde hablar mi lengua materna sea motivo de orgullo y que no se me discrimine por ello, sueño con un México en paz, con ver un mejor distrito”.