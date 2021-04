Arranca campaña Lia Limón acompañada de mamá de Leonel Luna

La candidata de la alianza Va por México por la alcaldía de Álvaro Obregón, Lia Limón García arrancó campaña con la señora Hortensia Estrada, madre del Leonel Luna, experredista quien falleció en un accidente automovilístico.

En la unidad Habitacional La Pera Xochinahuac, bastión de Luna, la candidata reunió a unas mil personas, sobre todo de asociaciones vecinales perredistas.

Durante su discurso, Limón sostuvo que regresarán los programas sociales que han desaparecido durante la actual administración federal, como estancias infantiles, educación para adulto mayor y la tarjeta aliada de Internet gratuito para niños, jóvenes y amas de casa.

"A mí no se me perdió nada en Campeche, aquí estoy y aquí me voy a quedar con alma y cuerpo completo", dijo refiriéndose a la exdelegada de Álvaro Obregón, que dejó su cargo para competir por la gubernatura de Campeche.

Adelantó que si gana la contienda del 6 de junio va a regresar el programa sendero seguro y la iluminación de toda la alcaldía para reducir delitos.

"Esos programas se dejaron de ver porque la alcaldesa estaba de paseo en Campeche", criticó.

Pidió a sus simpatizantes "que salgamos a partirnos la madre y que salgamos, como dijo doña Petra, a partirles su madre".

Lia Limón estuvo acompañada de Oscar Luna, también de Nora Arias, líderesa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Andrés Atayde, líder Partido Acción Nacional (PAN), ambos de la Ciudad de México.

También acudió la otrora exjefa del Grupo de Gacelas que se encargaban de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Polimnia Romana, quien ahora compite por la alianza Va por México por una diputación local en la Ciudad de México.

Por Misael Zavala

