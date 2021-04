Mítines, sin medidas anti Covid-19

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha recibido 19 quejas y denuncias sobre el incumplimiento a las reglas de sanidad para prevenir el contagio de COVID-19 en actos de campañas.

No obstante, en redes sociales son constantes los llamados que hacen a la autoridad local para sancionar a los actores políticos que no respetan el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Estas denuncias serán desechadas, toda vez que el IECM estableció que ningún candidato será sancionado por incumplir las medidas sanitarias, las cuales, señaló, no son obligatorias.

En entrevista con El Heraldo de México, la consejera electoral Carolina del Ángel explicó que este órgano electoral sólo tiene facultades para emitir e insistir en que se cumplan las recomendaciones sanitarias en actos de proselitismo.

Aseguró que la prohibición de acciones corresponde exclusivamente a las autoridades sanitarias del gobierno capitalino, aunque reconoció que hay normas que se han normalizado como el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

“¿Hay cómo obligarles a cumplirlas? No, porque incluso es un tema de libertades. Tú sabes que hay gente que no cree, a estas alturas, sigue sin creer en el COVID; hay gente que ya está infectado o vacunado… yo sí me atrevo a pensar que es por desconocimiento, o también pues ya acostumbrados a estar en la calle con el virus”, apuntó.

Recordó que sólo aprobaron recomendaciones para el desarrollo de las campañas políticas, en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19, y es que dijo que no se podrían aplicar normas restrictivas si “ni siquiera es obligado en las calles el uso de cubrebocas, a pesar, de que ya se ha vuelto normalizado, y qué bueno”.

No hay normas que nos prohíban… son recomendaciones, las que sacó el instituto son recomendaciones, no hay una autoridad que haya prohibido, mucho menos el IECM; entonces, estamos insistiendo y pues son recomendaciones que salieron del colegiado, del consejo general, con la intención de que fueran consideradas por las candidaturas”, expuso.

Por Cinthya Stettin

dza