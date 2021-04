AMLO difiere de fallo

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “exceso” y un “golpe a la democracia” el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que quitó las candidaturas de los morenistas de Michoacán y Guerrero, Raúl Morón y Félix

Salgado Macedonio.

Aun así, el mandatario pidió respetar la resolución del Tribunal, cambiar candidatos y seguir adelante, pero sin caer en provocaciones, porque consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF conspiran contra la democracia.

“Sabía que me iban a preguntar sobre este tema y yo tengo la obligación de informar, porque se trata de la democracia. Y quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán.

“Decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso”, dijo en la

conferencia mañanera donde insistió que el fallo no tiene justificación.

Por: Francisco Nieto

