Sección Instructora avala desafuero de Cabeza de Vaca; pasa al Pleno de San Lázaro

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó procedente el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de manera contraria rechazó quitar la inmunidad procesal al senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar.

Los dictámenes fueron aprobados este miércoles por la noche y enviados a la Mesa Directiva de la San Lázaro para que el Pleno se erija en Jurado de Procedencia este jueves y los someta a votación.

En el caso del senador por Chihuahua, acusado por la Fiscalía General de ese estado de haber cobrado en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, la diputada priista Claudia Pastor explicó que ella y los tres integrantes más de la Sección votaron a favor de “no declarar procedente” su desafuero “por considerar que no estaban acreditadas las conductas” que le imputan y que están prescritas las conductas penales.

La votación para quitar el fuero al mandatario local fue de tres a favor (dos de Morena y uno del PT) y uno en contra (PRI).

“Después vimos el caso Tamaulipas: tres votos a favor de quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas con un voto en contra de mi parte, eso fue lo que resolvimos”, explicó la legisladora en conferencia de prensa.

Si la Cámara de Diputados aprueba el dictamen que propone retirar la inmunidad procesal (desafuero) el gobernador García Cabeza de Vaca, del PAN, turnará la decisión al Congreso de Tamaulipas para que, en su caso, ponga al inculpado a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Y es que la FGR solicitó el desafuero de Cabeza de Vaca para juzgarlo por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Al momento, el órgano que pertenece a la Comisión Jurisdiccional de la Cámara tiene pendientes tres juicios de desafuero más: del diputado Morena Saúl Huerta, el diputado del PT Mauricio Toledo y el Fiscal de Morelos Uriel Carmona.

La legisladora acusó que, dentro de la Sección Instructora, dominada por Morena y aliados, dieron preferencia y celeridad a juzgar al gobernador de oposición. Exigió que todos los casos sean procesados antes de terminar la Legislatura, en septiembre próximo.

“En algunos expedientes notamos pasos de tortuga, tranquilidad para notificar, esperamos que no podemos trabajar si no hay periodo ordinario, que todavía no han ofrecido las pruebas. Se nota una calma.

"Y en otros, prisas, procedimientos oscuros ‘¡no esperemos nada, desechemos las pruebas!’, curiosamente cuando se trata de funcionarios de la oposición ¿acaso esto es justicia o huele a venganza?”, cuestionó la legisladora.

Por: Iván E. Saldaña