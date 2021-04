Salgado y Morón quedan fuera; TEPJF le dio la razón al INE

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló en definitiva las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, y de Raúl Morón Orozco al gobierno de Michoacán, por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña.

Los magistrados le dieron la razón al Instituto Nacional Electoral (INE), y Morena, una vez que sea notificado, tiene un plazo de 48 horas para sustituir al candidato en Guerrero, y cinco días para hacer lo mismo en Michoacán.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado afirmó que no acepta, pero que respeta la resolución del Tribunal Electoral, por lo que en los próximos días definirán a los candidatos.

“Es un claro golpe a nuestra democracia, han decidido que los pueblos de Guerrero y Michoacán no tienen derecho a elegir de manera libre a sus gobernantes… y aunque no estamos de acuerdo vamos a respetar la resolución del TEPJF, pero queda claro que las instituciones electorales no están a la altura del pueblo de México, no están a la altura del momento histórico que vivimos”, dijo desde Hermosillo.

En sesión ordinaria del Tribunal Electoral federal, seis de los siete magistrados argumentaron que la autoridad electoral siguió un proceso adecuado que llevó a la sanción de Félix Salgado con la pérdida de su registro por no haber presentado su informe de gastos de precampaña.

Salgado Macedonio había argumentado, en una impugnación ante el Tribunal, que sí presentó los informes de gastos ante su partido, Morena, con fecha del 1 de febrero, pero ese argumento jurídico fue desechado porque no estuvo bien sustentado al no presentar las pruebas suficientes y al mostrar documentos en los que las fechas no coincidían.

Los magistrados probaron que el morenista estuvo presente en diversos eventos y lugares de Guerrero, donde realizó recorridos e hizo llamados a obtener el apoyo de la ciudadanía, pues utilizó expresiones relativas a que iba a ganar las encuestas para lograr la candidatura de Morena.

En el caso del michoacano Raúl Morón Orozco, el voto de cinco magistrados validó la cancelación de su candidatura al gobierno de Michoacán, debido a que se encuentra en el mismo caso, es decir, tampoco presentó sus informes de gastos de precampaña.

Los magistrados desecharon los argumentos de Morón en los que insistía que no era precandidato al gobierno de Michoacán y presentó su informe de gastos en ceros. Sin embargo, el michoacano sí realizó gastos de precampaña por 20 mil pesos.

Por Misael Zavala

