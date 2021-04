Jalisco alista logística para vacunación de profesores

El proceso de vacunación a docentes del sector público y el privado, se iniciará mañana 28 de abril y hasta el 4 de mayo en Jalisco. Para eso se habilitaron 13 sedes, dos macro sedes en zona metropolitana y 11 al interior del estado para aplicar la dosis única de los laboratorios Cansino, previa cita, y como primer paso para que los dos millones 300 mil alumnos de Jalisco regresen a las aulas en el próximo ciclo escolar en agosto y a partir del 17 de mayo con guardias.

Esta acción abarcará a la totalidad del personal que labora en los planteles, es decir, tanto docentes como administrativos y de otras áreas estarán recibiendo el biológico y durante el proceso de vacunación se suspenderán las actividades educativas.

El titular de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que deben acudir con documentos en mano previo al registro en la plataforma del gobierno federal y se espera vacunar al cien por ciento del personal de este sector y hay suficientes dosis para alcanzarlo, lo que implica la aplicación a más de 200 mil personas que desde el sábado comenzaron con su registro y hay 171 mil que ya realizaron este paso y hasta la mañana de este martes, se contabilizaba ya a 91 mil profesores y personal de apoyo que ya tienen su cita.

"Son tres elementos que tenemos que tener presente, son indispensables para poder ingresar al centro de vacunación: primero, identificación oficial, INE, pasaporte, cédula profesional, segundo el documento de confirmación de la cita que se logra en el portal electrónico que es una hoja con un código QR y tercero, el formulario del expediente de vacunación que es para el registro del sistema nacional de vacunación, esos tres elementos no hay que olvidarlos y hay que llegar con los documentos impresos, no se vale llevarlos en una pantalla y hay una razón para darle agilidad".

Se recomienda acudir sin acompañante, acudir en transporte público o que alguien más lo acerque al punto de vacunación, llevar agua o hidratante. El horario de atención corresponderá a la cita que se le otorgue a través de la plataforma aunque el horario de atención será de 07:30 a 16:30 horas en las macro sedes y en los puntos regionales de 08:00 a 15:00 horas.

"Cada una de estas sedes tuvieron un protocolo, una simulación del flujo de vacunación en donde nos confirman que las 13 sedes tuvieron un simulacro, excepto Lagos de Moreno, que está fungiendo como centro de vacunación, más tarde cuando termine esta acción, a las 13:00 horas se realizará su simulacro", y añadió que en el Auditorio Benito Juárez se pueden atender hasta 14 mil personas por día.

Fernando Petersen Aranguren, titular de Salud, expuso que este biológico se desarrolló por el Instituto de Biotecnología de la Academia de Ciencias Médicas Militares de China y la inmunización a los 14 días, se ha comprobado que alcanza el 90 por ciento y aunque es segura y ha pasado los protocolos necesarios.

Sin embargo no se recomienda para todas las personas y los casos puntuales en donde no se deberá recibir es en aquellas que tengan antecedentes de alergias graves; las personas con diagnósticos positivos de Covid-19 o que presenten fiebre mayor a 38 grados en el momento de aplicación ni tampoco las personas que tengan trastornos hematológicos que estén descontrolados en su padecimiento, y las personas que hayan recibido plasma para el tratamiento del coronavirus, se recomienda esperar tres meses antes de recibirla; las embarazadas, no está contraindicada pero su aplicación deberá determinarse en conjunto con su médico y en contraste, aquellas que están lactando podrán recibirla.

Para los trabajadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el rector General, Ricardo Villanueva, explicó que se les aplicará en la plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario previo registro en la plataforma vacuna.udg.mx, exclusivamente para los trabajadores de la zona metropolitana de esta casa de estudios.

"Las vacunas son muy seguras y son la vía que tenemos para cortar cadenas de contagio, esperemos que la comunidad educativa de Jalisco tenga niveles altos de vacunación, y yo quiero invitar en especial a la comunidad de la Universidad de Guadalajara a que nadie se deje de vacunar y que no solo es una responsabilidad individual, vacunarse uno lo hace por uno pero también por los demás, por nuestros entornos y por la sociedad, la vacunación es también una responsabilidad social".

El subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo Ortiz, expuso que ya se ha aplicado la vacunación en cinco entidades del país destacó que al reactivar la educación, el retorno a las clases presenciales, se activa también el 70 por ciento de la actividad de los mexicanos.

Finalmente, Jalisco ha recibido desde el 12 de enero un total de un millón 446 mil 505 dosis, de acuerdo con el corte al 24 de abril y se han aplicado a personal del sector salud, adultos mayores de 60 años en los 125 municipios de la entidad y ahora está por iniciarse la vacunación en personal docente.

Por: Mayeli Mariscal

GDM