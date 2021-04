Champions: Conoce las leyendas que nunca levantaron 'La Orejona'

Aún y con el intento que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid intentó con la creación de una SuperLiga, no hay dudas de que la Champions League sigue siento la competición a nivel de clubes más importante del planeta y la que más expectación genera entre todos los aficionados al futbol. El anhelo por levantar La Orejona es una semilla que se siembra desde temprana edad y algunos futbolistas que llegan al profesionalismo y a jugar en Europa, han podido cumplir.

Para muchos jugadores, convertirse en una de las máximas leyendas de este deporte no ha alcanzado para poder ser un un campeón de la Champions. Uno de los ejemplos más claros es el italiano Gianlugi Buffon, quien a pesar de ser el modelo a seguir de muchos pequeños que escogen ser porteros, no ha podido ser parte de esa constelación de estrella.

El italiano es uno de los mejores porteros de la historia pero nunca ganó la Liga de Campeones. En Cardiff, Buffon perdió la tercera oportunidad de convertirse en campeón de Europa, tras haber caído derrotado ante Milan por penales en 2003 y frente al Barcelona hace dos temporadas.

Diego Armando Maradona

El argentino, considerado uno de los mejores jugadores de la historia y quien falleció el año pasado, no pudo ganar la Copa de Europa, nombre que tenía con anterioridad. Con el Barcelona no conquistó la Liga, por lo que no pudo ni siquiera clasificarse al torneo. En cambio, tras ser campeón con el Napoli, pudo aspirar a pelear por el trofeo europeo pero perdió con el Real Madrid.

Ronaldo

Ganó dos Mundiales y muchos títulos en sus clubes, pero el legendario delantero brasileño tampoco pudo conquistar la Champions League.

Noticias Relacionadas Semifinalistas de Champions, todos son de cuidado

AV