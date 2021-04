"No me place trabajar, yo pido", dice limosnero cuando le ofrecen trabajo: VIDEO

A lo largo de la pandemia, cientos de miles de personas han perdido sus trabajos como consecuencia de la pausa que el coronavirus le puso al mundo. Durante este tiempo, las donaciones por parte de mujeres y hombres con una mejor posición financiera, brindaron alivio a una creciente clase pobre. Aunque varios de nosotros hemos conocemos familiares y amigos que en estos momentos se encuentran desamparados por no tener un ingreso al realizar una actividad, en el país hay gente que se da el lujo de despreciar ser empleado y prefieren pedir limosnas.

Un video que se difundió en las redes sociales, muestra cuando un sujeto al momento de pedir dinero en la calle, rechaza el trabajo que le ofrecen porque entiende que su vocación en la vida, es estirar la mano para recibir una moneda. En la publicación que dura aproximadamente un minuto, se observa como un hombre de playera naranja, se acerca a un automovilista para pedirle dinero para comprar algo de comer.

¿Qué se dicen?

“Para comer algo, carnal, ahí con lo que puedas ayudar; no he comido nada”, se escucha en el video grabado por el conductor.

“Tengo una chambilla, ahí de limpiar un terreno. ¿No quieres, pues?”.

“No, no puedo carnal, yo me la paso pidiendo, me la paso pidiendo, ese es mi rollo”, contesta.

“¿Y pa’ chambear?”, le reitera el conductor, a lo que el hombre que pide limosna niega una vez más.

“No, pues chambear no, no me place”, le explica al conductor, quien lo compara con otra persona que tampoco tiene gusto por trabajar, a pesar de su situación.

¿Donde sucedió ?

De acuerdo a usuarios de redes sociales, los hechos pasaron en Coahuila